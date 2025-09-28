Șeful Telegram susține că Franța i-a cerut să cenzureze canale din R. Moldova / Reacție de la Paris: „Lui Pavel Durov îi place să facă acuzaţii în timp ce sunt în desfăşurare alegeri”

Miliardarul rus Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a lansat duminică o nouă acuzație la adresa serviciilor de informații din Franța, țară în care este anchetat, susținând că acestea i-au cerut printr-un intermediar să cenzureze unele voci din Republica Moldova, în schimbul unui ajutor în procesul său, relatează Reuters.

Acuzațiile șefului Telegram vin în contextul în care moldovenii votează duminică în cadrul alegerilor parlamentare, scrutin ce ar putea avea un impact major asupra eforturilor guvernului de la Chișinău de a adera la Uniunea Europeană, în condițiile în care opoziţia pro-rusă încearcă să ţină departe țara de o relaţie apropiată cu UE.

Pavel Durov, care a fost arestat anul trecut pe un aeroport parizian, se află sub supraveghere judiciară în Franța, fiind anchetat într-un dosar privind presupuse infracțiuni de crimă organizată derulate prin aplicația Telegram. Durov neagă orice vinovăție și spune că acuzațiile Franței sunt „absurde din punct de vedere juridic și logic”.

Duminică, Durov a afirmat că, în timp ce el era blocat la Paris, serviciile de informații franceze au folosit un intermediar – pe care nu l-a numit – pentru a-i cere să „cenzureze” unele canale de Telegram, pentru guvernul de la Chișinău.

„Câteva dintre ele, care încălcau în mod clar regulile noastre”, au fost eliminate, a mai spus șeful Telegram, care susține apoi că intermediarul i-a spus că, în schimbul acestei acțiuni, serviciile franceze vor „spune lucruri bune” despre el judecătorului care a dispus arestarea sa.

„Acest lucru era inacceptabil din mai multe puncte de vedere”, afirmă Durov. „Dacă (serviciile de informații) au abordat într-adevăr judecătorul – atunci a fost o încercare de ingerință în procesul judiciar”.

„Dacă nu au făcut acest lucru, și doar au pretins că au făcut asta, atunci au exploatat situația mea juridică din Franța pentru a influența evoluțiile politice din Europa de Est – o schemă pe care am observat-o și în România”, susține Pavel Durov.

Într-o postare pe contul de X „French Response”, aparținând Ministerului de Externe de la Paris, diplomația franceză amintește că Durov a făcut acuzaţii similare și atunci când în România se desfășurau alegeri: „După România, Moldova. Lui @durov îi place să facă acuzaţii în timp ce sunt în desfăşurare alegeri”.

After Romania, Moldova. 🗳️@durov likes making accusations while elections are ongoing. pic.twitter.com/tunJiwPa2L — French Response (@FrenchResponse) September 28, 2025

Franța a respins și în trecut acuzațiile lui Durov

Și în luna mai a acestui an, în contextul alegerilor prezidențiale din România, fondatorul Telegram a lansat acuzații similare.

El a susținut că șeful serviciului de informații externe al Franței (DGSE) i-a cerut să interzică pe platformă „vocile conservatoare din România” înaintea alegerilor – lucru pe care ar fi refuzat să-l facă, invocând libertatea de exprimare. DGSE a respins „cu fermitate” aceste acuzații.

În postarea de duminică de pe Telegram, Pavel Durov a afirmat că serviciile de informații franceze au furnizat „o a doua listă cu așa-numite canale moldovenești «problematice»”.

„Spre deosebire de prima listă, aproape toate aceste canale erau legitime și respectau în totalitate regulile noastre”, a spus Durov. „Singurul lucru pe care îl aveau în comun era faptul că exprimau poziții politice care nu erau pe placul guvernelor francez și moldovean”, a susținut șeful Telegram.

Durov se află în prezent sub supraveghere judiciară în Franța, refugiat în luxosul hotel Crillon din Paris, după ce a fost pus sub anchetă oficială pentru presupusă crimă organizată pe Telegram.

Vara trecută, miliardarul rus Pavel Durov (40 de ani) a fost reținut în Franța pe fondul unei investigații referitoare la infracțiuni legate de pornografie infantilă, trafic de droguri și tranzacții frauduloase asociate aplicației sale Telegram.

Aplicația Telegram este folosită pe scară largă în Rusia, inclusiv de către autorități și oficiali, și în Europa de Est.