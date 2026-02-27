Șeful unei companii din China a înșirat 26 milioane de dolari cash și le-a spus angajaților să ia cu ei atâția cât pot căra

O companie chineză și șeful acesteia au devenit virali pe rețelele de socializare din China continentală după ce au distribuit bonusuri de sfârșit de an în valoare de 180 de milioane de yuani (26 de milioane de dolari americani) din cele 270 de milioane de yuani obținute ca profit, scrie South China Morning Post

Pe 13 februarie, Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. a organizat gala anuală a companiei, în cadrul căreia au fost distribuite la fața locului peste 60 de milioane de yuani (8,7 milioane de dolari americani) în bonusuri în numerar.

La eveniment, au fost amenajate 800 de mese de banchet pentru a găzdui aproximativ 7.000 de persoane.

Proprietarul firmei, Cui Peijun i-a invitat pe muncitori să-și ridice singuri bonusurile, cu o singură condiție: să ia doar atâția bani pe care îi puteau căra, fără a folosi o geantă sau o pungă.

Conform videoclipurilor care circulă online, angajații au fost văzuți numărând bani împrăștiați pe mese lungi, în timp ce alții purtau teancuri de bancnote în brațe pe scenă, unii abia reușind să țină toți banii.

În timpul galei, șeful Cui Peijun chiar a strigat departamentul financiar de pe scenă, spunând: „De ce să le dăm mașini de spălat? Credeți că prețul aurului a crescut? În anii precedenți, am dat coliere și inele, am adus banii și le-am dat tuturor încă 20.000 de yuani (2.800 de dolari americani)”.

Profitul companiei pentru 2025 a fost de 270 de milioane de yuani, ceea ce înseamnă că aproape 70% din profituri au fost împărțite între cei 7.000 de angajați.

Compania a fost înființată în septembrie 2002.

Este un producător și furnizor de servicii pentru macarale și produse pentru manipularea materialelor, cu operațiuni în peste 130 de țări din întreaga lume.

Cui deține aproximativ 98,88% din acțiunile companiei.

În 2024, compania a înregistrat un profit net de 260 de milioane de yuani (38 de milioane de dolari americani), din care 170 de milioane de yuani au fost distribuiți angajaților.

În martie anul trecut, de Ziua Internațională a Femeii, compania a distribuit aproape 1,6 milioane de yuani (230.000 de dolari americani) în bonusuri pentru 2.000 de angajate.

Practica frecventă de a oferi recompense și beneficii în numerar angajaților l-a făcut pe Cui să fie numit de internauți „șeful căruia îi place cel mai mult să ofere bani”.

Răspunzând la poreclă, Cui a spus: „Nu este vorba că aș vrea să dau bani, ci că tinerii sunt împovărați cu credite auto și ipoteci, iar orice ajutor pe care îl putem oferi este binevenit”.