Șeful unei mari bănci și-a cerut scuze după ce a vorbit de „capitalul uman cu valoare mai redusă”

Bill Winters, directorul general al băncii britanice multinaționale Standard Chartered, și-a cerut scuze pentru „supărarea” pe care le-a provocat-o angajaților după ce a afirmat că inteligența artificială (AI) va înlocui „capitalul uman cu valoare mai redusă”, relatează Reuters.

În ultimele săptămâni, directorii unor bănci renumite la nivel internațional au fost mai direcți în legătură cu reducerile de personal pe care se așteaptă să le facă pe măsură ce inteligența artificială face sarcinile de rutină mai eficiente.

Anterior, aceștia au evitat în general să numească o legătură directă între aceste concedieri și implementarea unor instrumente AI, preferând să pună accent pe câștigurile de productivitate.

Într-un nou mesaj publicat pe LinkedIn, Winters a spus că primește întrebări despre cuvintele pe care le-a ales, „despre care știu că au provocat supărare unor colegi”.

„Pentru asta îmi cer scuze”, a adăugat el.

Comentariile bancherului au atras atenția autorităților de reglementare

Reuters amintește că acesta este al doilea mesaj al său menit să clarifice comentariile sale anterioare. În celălalt mesaj el a reluat ideea care a stârnit consternare și a încercat să explice de ce banca sa reduce aproximativ 15% dintre posturile de „back-office”.

„Back office” este un termen din mediul de afaceri care se referă la departamentele interne care nu interacționează direct cu clienții, dar care susțin funcționarea companiei.

„Nu este vorba despre reducerea costurilor. În unele cazuri, este vorba despre înlocuirea capitalului uman cu valoare mai redusă cu capitalul financiar și capitalul investițional pe care le alocăm”, a spus Winters marți, când Standard Chartered a anunțat că va elimina aproape 8.000 de locuri de muncă pe măsură ce adoptă tehnologia AI.

Agenția Bloomberg a relatat joi că autoritățile de reglementare din Hong Kong și Singapore au solicitat clarificări din partea Standard Chartered în legătură cu declarațiile lui Winters.

În noul său mesaj de pe LinkedIn, Winters a inclus o transcriere integrală a declarațiilor sale, despre care a spus că demonstrează că își apreciază colegii „la cel mai înalt nivel”.

El a amintit de asemenea de mesajul băncii în care aceasta afirma că oferă „toate oportunitățile” angajaților expuși riscului de concediere care doresc să învețe noi competențe.