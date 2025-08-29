Șeful unei mari companii crypto spune că a concediat imediat programatorii care nu s-au grăbit să folosească instrumente AI

Brian Armstrong, unul dintre fondatorii Coinbase, fotografiat în iulie 2025 la o reuniune între liderii industriei crypto cu președintele american Donald Trump, FOTO: Daniel Torok-White House / Zuma Press / Profimedia Images

În prezent este greu să mai găsești programatori care să nu folosească într-o anumită măsură asistenți de programare bazați pe inteligență artificială (AI), mai ales pentru a scrie părțile de cod repetitive și banale, scrie TechCrunch. Însă cei care au refuzat să încerce aceste instrumente la compania Coinbase au fost concediați rapid, după cum a dezvăluit chiar CEO-ul său.

Brian Armstrong, care este și unul dintre cei doi fondatori ai Coinbase, a povestit în podcastul „Cheeky Pint” găzduit de un alt antreprenor tech că aceste concedieri au avut loc după ce compania sa a cumpărat licențe enterprise pentru GitHub Copilot și Cursor.

După ce a obținut licențe pentru toți inginerii, unii angajați ai Coinbase, cea mai mare platformă de tranzacții crypto din lume și cel mai mare custode de bitcoin din lume, l-au avertizat pe Armstrong că adoptarea va fi lentă și că va dura luni de zile până când măcar jumătate dintre ingineri să folosească AI.

Armstrong a relatat că a fost șocat de această perspectivă. „Am abordat situația pe cont propriu”, a spus el, dezvăluind că a publicat un mandat în canalul intern de comunicații folosit de departamentul de inginerie. „Am zis: «AI este importantă. Avem nevoie ca voi toți să învățați și să vă înscrieți cel puțin. Nu trebuie încă să îl folosiți zilnic până nu facem ceva training, dar cel puțin să vă înscrieți până la sfârșitul săptămânii. Iar dacă nu, sâmbătă organizez o ședință cu toți cei care nu au făcut asta și vreau să mă întâlnesc cu voi pentru a înțelege de ce»”.

CEO-ul Coinbase spune că la acea întâlnire unii angajați au avut explicații rezonabile pentru faptul că nu și-au configurat conturile de asistent AI în timpul săptămânii, ca de exemplu că erau în concediu.

O poveste „uimitoare din toate punctele de vedere”

„Am intrat în apelul de sâmbătă și erau câțiva care nu o făcuseră. Unii aveau un motiv bun, fiindcă tocmai se întorseseră dintr-o călătorie sau ceva de genul acesta, iar alții nu [aveau un motiv bun]. Și aceia au fost concediați”, a relatat CEO-ul Coinbase

Armstrong a recunoscut că a fost o „abordare autoritară” și că aceasta a provocat unele nemulțumiri în companie.

Deși se pare că numărul programatorilor concediați nu a fost mare, Armstrong a spus că mesajul a fost transmis clar: AI nu este opțional.

„Totuși, povestea este uimitoare din toate punctele de vedere: că au existat ingineri care nu și-au găsit câteva minute din săptămână pentru a se înscrie și testa asistentul AI – cea mai mediatizată tehnologie pentru programatori din toate timpurile – și că Armstrong a fost dispus să-i concedieze pentru asta”, notează jurnaliștii de la TechCrunch.

Coinbase nu a răspuns la solicitarea de a comenta subiectul.

De atunci, Armstrong a mers și mai departe cu partea de instruire. El a spus că firma organizează întâlniri lunare în care echipele care au găsit modalități „creative” de a folosi AI își împărtășesc experiențele.