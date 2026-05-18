Șeful unui serviciu de spionaj afirmă că situația de pe front îi ridică probleme tot mai mari lui Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin are puține opțiuni favorabile în Ucraina, în condițiile în care forțele sale armate nu reușesc să avanseze semnificativ pe câmpul de luptă, iar sancțiunile occidentale îi erodează treptat resursele, a declarat șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei pentru Reuters.

Kaupo Rosin, unul dintre cei mai importanți șefi ai spionajului de pe flancul estic al NATO, a declarat într-un interviu acordat Reuters că Rusia pierde mai mulți oameni decât reușește să recruteze în al cincilea an al războiului său pe scară largă și că o mobilizare generală ar fi profund nepopulară și ar putea submina stabilitatea regimului condus de Putin.

„Toți acești factori, luați împreună, creează o situație în care unii oameni din Rusia, inclusiv de la nivelurile superioare, înțeleg că au o mare problemă. E greu de spus ce crede Putin despre asta, dar eu cred că toți acești factori încep să influențeze procesul său de luare a deciziilor”, a spus el într-un interviu acordat la Tallinn.

Forțele ruse au înregistrat în ultimele luni unele dintre cele mai lente ritmuri de avans în Ucraina din 2023, anul imediat următor după lansarea invaziei. Economia Rusiei, evaluată la 3.000 de miliarde de dolari, s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru.

„Alegeri foarte dificile” pentru Vladimir Putin

Putin afirmă că măsurile guvernamentale menite să stimuleze economia încep să producă rezultate pozitive și a spus în repetate rânduri că forțele ruse vor continua să lupte până când își vor atinge „toate obiectivele”.

Rosin afirmă că principalul motiv pentru care situația financiară din Rusia este „atât de proastă” îl reprezintă sancțiunile asupra sectorului financiar, care „lovesc foarte, foarte puternic”, în timp ce măsurile punitive asupra exporturilor de petrol ale Rusiei îi limitează, de asemenea, veniturile.

„Cred că acum se confruntă cu alegeri foarte dificile. Este greu de prezis ce vor decide în actuala situație”, a subliniat el în comentariile făcute pentru Reuters.

Estonia este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în cadrul alianței militare NATO și al Uniunii Europene și a cerut constant aliaților să intensifice presiunea asupra Moscovei.

„Așadar, mesajul meu este să continuăm cu (sancțiunile). Acum nu este momentul pentru ezitare, ci doar să mergem înainte”, subliniază Kaupo Rosin.

Kaupo Rosin, directorul Serviciului de Informații Externe al Estoniei, FOTO: Sander Ilvest / Imago Stock and People / Profimedia

Un alt șef al spionajului spune că Putin nu dă semne că și-ar schimba calculele pentru Ucraina

Un alt șef al unui serviciu european de informații, care a vorbit cu Reuters sub protecția anonimatului, a declarat separat că este clar că există semne tot mai evidente de presiune asupra Rusiei, dar că deocamdată nu există indicii că acest lucru schimbă calculele Moscovei în război.

„Îmi este foarte greu să văd că ei (rușii) ar renunța la obiectivul lor de a obține întreaga regiune Donbas… iar Rusia, practic, nu se grăbește”, a spus oficialul în cauză.

Rusia a insistat în timpul negocierilor de pace mediate de SUA ca Ucraina să se retragă complet din regiunea estică Donbas, inclusiv din zone pe care forțele Moscovei nu le-au cucerit, ca parte a oricărui acord. Kievul respinge această propunere.

Regiunea Donbas include provincia Luhansk, ocupată de Rusia, și regiunea Donețk, din care Ucraina a reușit să apere anumite zone în fața unei ofensive ruse care durează de ani de zile.

Șeful serviciului de informații care a vorbit cu Reuters sub protecția anonimatului mai afirmă că Rusia nu pare că ar încerca să-și tempereze obiectivele în război sau că s-ar întrevedea vreun fel de „mare avans” diplomatic care să scoată negocierile din impas. Oficialul descrie societatea rusă drept rezilientă.

„Este o iluzie să credem că, în acest moment, conducerea Rusiei se erodează într-un fel sau că Putin este cumva contestat (pe plan intern)”, a spus oficialul respectiv.

Rusia are ambiții militare „foarte, foarte mari”

Șeful spionajului estonian estimează la rândul său că Rusia nu va renunța la obiectivul de a subjuga Ucraina cât timp Putin va rămâne la putere și că va menține, de asemenea, o prezență militară semnificativă la granițele Ucrainei chiar și după încheierea conflictului.

Mai mult, acesta afirmă că, după o eventuală încheiere a luptelor din Ucraina, Moscova va încerca să-și extindă capacitățile militare de-a lungul frontierei cu NATO și să obțină „dominație militară… din Arctica până la Marea Neagră”.

Rosin subliniază că „ambițiile militare sunt foarte, foarte mari de partea rusă” și că Moscova va continua să desfășoare atacuri de sabotaj în Occident, indiferent de riscul pentru viețile civililor.

„Rusia vede acest tip de atacuri ca pe ceva care nu declanșează un război de amploare”, subliniază șeful spionajului eston.