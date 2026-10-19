SelfPay devine instituție de plată autorizată de Banca Națională a României și intră într-o nouă etapă de dezvoltare

Obținerea autorizației BNR coincide cu aniversarea a 17 ani de activitate SelfPay și marchează un moment strategic în evoluția companiei, deschizând noi perspective pentru diversificarea serviciilor de plată și dezvoltarea activității în industria financiară.

SelfPay, liderul pieței de Stații de Plată self-service din România și unul dintre principalii furnizori de soluții de plată, anunță obținerea autorizației de instituție de plată din partea Băncii Naționale a României (BNR). Această realizare consolidează poziția companiei pe piața serviciilor de plată și oferă cadrul reglementat necesar pentru diversificarea portofoliului și dezvoltarea unor noi oportunități de business și parteneriate strategice.

Autorizarea BNR, rezultatul investițiilor în tehnologie și capacități operaționale

Obținerea autorizației reprezintă rezultatul unui proces complex de pregătire, susținut de investiții în tehnologie, infrastructură și dezvoltarea capacităților operaționale și de conformitate.

Procesul de autorizare a presupus îndeplinirea cerințelor de reglementare aplicabile instituțiilor de plată, inclusiv în ceea ce privește organizarea și administrarea activității, gestionarea riscurilor, mecanismele de control intern și conformitatea cu reglementările în vigoare.

În cadrul acestui proces, SelfPay a beneficiat de consultanță de specialitate din partea KPMG Legal Toncescu și Asociații, împreună cu Tudor Nistor și KPMG Advisory, care au sprijinit compania în parcurgerea etapelor necesare obținerii autorizației.

Extinderea serviciilor și a parteneriatelor strategice

Obținerea autorizației BNR deschide noi perspective pentru diversificarea serviciilor de plată și a colaborărilor cu organizații din sectorul financiar și din alte industrii.

Un avantaj competitiv important al SelfPay este modelul său de business, care conectează infrastructura fizică de plăți cu serviciile financiare digitale. Această complementaritate permite companiei să răspundă unor nevoi și preferințe diferite, facilitând accesul la soluții de plată atât pentru utilizatorii de numerar, cât și pentru cei care preferă experiențele digitale, printr-o rețea de peste 15.000 de Stații de Plată SelfPay, prezente în peste 4.400 de localități, și prin aplicația SelfPay Now.

Prin valorificarea acestui model, SelfPay își propune să joace un rol tot mai important în industria financiară și să dezvolte noi colaborări pentru crearea unor servicii de plată integrate, adaptate nevoilor utilizatorilor și partenerilor săi. În același timp, compania își reafirmă angajamentul de a contribui la creșterea accesibilității serviciilor financiare și la susținerea incluziunii financiare, oferind utilizatorilor mai multe opțiuni pentru efectuarea plăților și gestionarea banilor.

„Obținerea autorizației BNR reprezintă un moment definitoriu pentru compania noastră. Am construit un ecosistem de plăți solid, iar acum avem oportunitatea de a-i valorifica potențialul la nivelul următor. Ambiția noastră este să ne extindem rolul în industria financiară, să dezvoltăm noi soluții și parteneriate strategice și să contribuim activ la transformarea pieței de plăți din România. Privim această autorizare nu doar ca pe o recunoaștere a parcursului nostru, ci mai ales ca pe fundamentul a ceea ce vrem să construim în continuare”, a declarat Adrian Badea, CEO SelfPay.

Un ecosistem de plăți cu acoperire națională

De la lansarea primelor Stații de Plată în 2009, SelfPay și-a extins constant infrastructura, a diversificat portofoliul de servicii și a investit în dezvoltarea unor soluții digitale care completează experiența de plată din rețeaua fizică.

Astăzi, compania operează peste 15.000 de Stații de Plată SelfPay, disponibile în peste 4.400 de localități din România, și oferă acces la peste 300 de servicii, printre care plata facturilor, taxelor și impozitelor, depuneri de numerar pe card, plata ratelor, reîncărcări electronice și servicii auto.

În paralel, aplicația SelfPay Now a depășit pragul de un milion de utilizatori și integrează peste 200 de servicii, continuând să evolueze ca super-app românesc dedicat simplificării plăților și gestionării activităților financiare de zi cu zi.

La nivel operațional, SelfPay procesează peste 6 milioane de tranzacții lunar, volum care reflectă amploarea activității companiei și rolul infrastructurii sale în facilitarea plăților.

Articol susținut de SelfPay