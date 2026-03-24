Selly tocmai a bătut palma cu una dintre cele mai importante vedete de televiziune din România: „Este cel mai bun brand ambassador. Nu ştiu dacă i-ai văzut cifrele”

Influencerul a anunțat că omul de televiziune Dan Negru va fi prezentat la festivalul Nibiru pe care vrea să-l organizeze pe Litoral, scrie PaginadeMedia.

Vedeta Kanal D, Dan Negru, se va alătura proiectului Nibiru în rol de prezentator, a anunțat Selly.

„Dan Negru este un tip reprezentativ pentru publicul de peste 30 de ani. Este o bibliotecă şi o enciclipedie vie. El nu este doar ambasador de brand. Este cel mai bun brand ambassador. Nu ştiu dacă i-ai văzut cifrele. Ne-a dat şi foarte multe idei bune. Este cu noi la masa de desen. Este o componentă în strategia noastră de a face Nibiru pentru toată lumea. Este important să nu fie doar tineri la masă. Trebuie să fie şi alte categorii de public”, a declarat Selly într-o conferință de presă.

Cine este Dan Negru

În vârstă de 55 de ani, Dan Negru este unul dintre cei mai importanți realizatori tv din ultimii 20 de ani. Și-a început cariera la Radio Timișoara, a continuat apoi la TVR, dar cele mai mari succese le-a cunoscut la Antena 1, acolo unde a prezentat zeci de emisiuni de succes și s-a consacrat că „regele Revelioanelor” datorită audiențelor uriașe pe care le făcea cu programele sale din noaptea de Anul Nou. De la Antena 1 a trecut acum câțiva ani la Kanal D.

Ce este Nibiru și ce controverse a generat

Noul proiect al lui Selly, Nibiru ar urma să fie o stațiune-festival situată între stațiunile Costinești și Tuzla, dezvoltată pe o suprafață de 160 hectare. Valoarea investiției ar fi de 50 de milioane de euro, potrivit Ziarului Financiar.

Platforma de investigații Rise Project a făcut mai multe dezvăluiri despre controversele din jurul terenurilor pe care ar urma să fie dezvoltat proiectul, acuzații respinse de Selly. Chiar în urmă cu o zi, Rise a scris pe Facebook că proiectul turistic promovat de „Beach, Please” a revenit pe ordinea de zi a Consiliului Local Tuzla, după ce inițial primarul localității a forțat aprobarea lui fără consultare publică. Peste două zile, pe 25 martie, proiectul urmează să fie supus la vot. Și de această dată, Rise susține că inițiativa are în spate o serie de nereguli.