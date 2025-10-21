Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților

Patru curți de apel din România au anunțat marți că renunță la acțiunile de protest declanșate în luna august alături de toate instanțele și parchetele din țară, care au decis atunci să judece doar dosarele urgente, nemulțumite de modificările aduse de guvern legii pensiilor magistraților. Decizia vine la o zi de la hotărârea CCR, care a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților.

Modificarea pensiilor magistraților, propusă de Guvernul Bolojan, a fost criticată dur de către CSM și a generat proteste în aproape toate instanțele și parchetele din România.

Cele patru curți de apel care au anunțat CSM că renunță la acțiunile de protest sunt Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel Ploiești, Curtea de Apel Cluj și Curtea de Apel Galați, a declarat pentru HotNews judecătorul Daniela Stăncioi, purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii . Deciziile au fost anunțate public și de către curțile de apel.

În total, în România sunt 16 curți de apel.

„În cadrul Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Galați, convocată de președintele Curții de Apel Galați, în ședința din data de 21.10.2025, având pe ordinea de zi: Exprimarea unui punct de vedere referitor la continuarea măsurilor de protest, ce au fost stabilite prin Hotărârea nr. 2 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Galaţi sau încetarea măsurilor de protest, s-a hotărât suspendarea măsurilor adoptate prin această hotărâre, cu consecința reluării activității de judecată pentru toate cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată, începând cu data de 22 octombrie 2025”, a transmis Curtea de Apel Galați printr-un comunicat de presă.

Oficialii Curții de Apel Galați anunță că „în raport de evoluția și circumstanțele concrete care privesc statutul profesiei de judecător”, Adunarea Generală va fi convocată pentru a se hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate prin hotărârea de astăzi a Adunării Generale.

Adunări generale convocate la toate instanțele și parchetele, pentru a decide dacă continuă protestele

Pe parcursul zilei de marți și în zilele următoare vor fi convocate adunările generale la toate instanțele și parchetele din țară, judecătorii urmând să stabilească dacă vor continua protestele sau își vor relua activitatea, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

Convocarea adunărilor generale ale procurorilor și judecătorilor vine după ce luni, CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Magistrații CCR au invocat lipsa avizului CSM.

Cererea avocaților pentru instanțe

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a reacționat și cere „un cadru unitar și predictibil în procesul de reluare a activității instanțelor de judecată, în contextul încetării protestului magistraților”.

„Considerăm vital ca deciziile privind încetarea protestului desfășurat până în prezent să fie adoptate cu maximă responsabilitate și cu luarea în considerare a efectelor asupra drepturilor cetățenilor, a stabilității actului de justiție și a funcționării coerente a sistemului judiciar”, spune UNBR.

Uniunea Națională a Barourilor din România cere instanțelor: