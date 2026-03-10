Semnal important transmis de Trump, care a spus că ar fi dispus să discute cu Iranul / Dezvăluirea făcută de un oficial israelian

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că este posibil să fie dispus să discute cu Iranul, dar că acest lucru depinde de condiții, transmite Reuters.

Întrebat într-un interviu despre posibilitatea unor negocieri cu Iranul, Trump a declarat pentru Fox că a auzit că Teheranul ar vrea foarte mult să discute.

Președintele american a spus însă că nu este mulțumit de faptul că noul lider suprem al Iranului este Mojtaba Khamenei: „Nu cred că poate trăi în pace”.

Trump a declarat, de asemenea, că că rezultatele operațiunii militare americane în Iran au fost „cu mult peste așteptări”, adăugând că a fost surprins de faptul că Iranul a atacat țările din Golf cu rachete și drone.

Investitorii pariază pe oprirea războiului

Gărzile Revoluționare Iraniene au afirmat marți că nu vor permite ieșirea petrolului din Orientul Mijlociu până când atacurile SUA și Israelului nu vor înceta, ceea ce l-a făcut pe Trump să amenințe că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai tare” dacă acesta va bloca exporturile.

În ciuda retoricii sfidătoare a ambelor părți, investitorii au pariat marți că Trump va opri războiul în curând, înainte ca perturbările fără precedent pe care le-a provocat aprovizionării cu energie să provoace o criză economică globală.

După ce, luni seară Trump a spus că războiul împotriva Iranului este o intreprindere „de scurtă durată”, piețele financiare au reacționat marți cu o ieftinire abruptă a petrolului. De asemenea, cotațiile acțiunilor din Asia și Europa s-au redresat marți după corecțiile dure.

Israelul lovește cât poate până nu se încheie războiul

Asta deși războiul nu a dat niciun semn de încetinire. Locuitorii din Teheran contactați de Reuters au descris bombardamentul intens al capitalei de către SUA și Israel din timpul nopții ca fiind cel mai violent din război. „A fost ca în iad. Bombardau peste tot, în fiecare parte a Teheranului”, a declarat prin telefon un localnic.

Armata israeliană a declarat că a lovit o țintă de cercetare și dezvoltare în domeniul armamentului în Teheran, în cadrul unei serii de atacuri nocturne asupra capitalei, și a lansat mai multe atacuri marți.

O sursă familiarizată cu planurile de război ale Israelului a declarat pentru Reuters că armata israeliană încearcă să provoace cât mai multe daune posibil înainte ca șansa pentru noi atacuri să dispară, plecând de la premisa că Trump ar putea pune capăt războiului în orice moment.

E important și ce nu a mai spus Trump

Trump a ținut luni o conferință de presă care a părut menită să liniștească piețele financiare, afirmând că va opri războiul înainte de a provoca o criză economică similară cu cele care au urmat șocurilor petroliere din Orientul Mijlociu din anii 1970.

El a declarat că SUA au provocat deja pagube serioase și a prevăzut că conflictul se va încheia înainte de cele patru săptămâni pe care le stabilise inițial.

Trump nu a definit cum ar arăta victoria, dar luni nu a mai repetat declarațiile sale potrivi tcărora Iranul trebuie să accepte o „capitulare necondiționată” și să-l lase pe el să-i aleagă liderul.