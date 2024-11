Semnal pesimist de la Bruxelles privind creșterea economiei românești. Avertismentul Comisiei Europene

Comisia Europeană se așteaptă la o creștere economică mult mai mică pentru România decât prognozase. Noua estimare prevede pentru acest an o încetinire a PIB-ului real la 1,4%, de la 3,3%. În același timp, Bruxellesul avertizează că deficitul guvernamental va urca până la 8% din PIB în 2024 şi va rămâne la un nivel ridicat în 2025, în principal din cauza majorării salariilor din sectorul public.

În prognoza publicată în primăvara acestui an, Comisia Europeană estima că economia României va înregistra un avans de 3,3% în acest an, urmat de unul de 3,1% în 2025. În previziunile economice de toamnă publicate vineri, însă, Comisia arată că ritmul de creştere a economiei româneşti va încetini în acest an până la 1,4%, urmând să accelereze uşor până la 2,5% în 2025.

Consumul privat a susținut cererea internă și importurile, în timp ce creșterea exporturilor a fost mică.

„Pe parcursul anului 2024, producția industrială, construcțiile rezidențiale, IT-ul și serviciile de transport au pierdut avânt semnificativ din cauza cererii externe a partenerilor comerciali ai României, a creșterii rapide a salariilor și a prețurilor ridicate la energie”, spune Comisia în documentul publicat vineri.

În acelaşi timp, spun cei de la Bruxelles, vânzările cu amănuntul au crescut puternic, pe măsură ce veniturile disponibile au crescut într-un ritm rapid.

„Cu toate acestea, consumul privat dinamic a fost contracarat în mare parte de contribuţia negativă la creşterea PIB-ului a exporturilor, în timp ce creşterea investiţiilor private a fost moderată de incertitudinea din jurul preconizatelor măsuri de consolidare fiscală. Ca urmare, se estimează că avansul economic real va încetini la 1,4% în 2024, de la 2,4% în 2023. O revenire graduală a cererii externe şi a exporturilor, o nouă relaxare a condiţiilor financiare, consumul privat rezistent şi o accelerare a investiţiilor private vor duce la creşterea PIB-ului cu 2,5% în 2025 şi cu 2,9% în 2026”, conform Comisiei Europene.

Petru 2025, CE estimează un avans de 2,5%, creșterea fiind bazată pe o redresare treptată a cererii externe, pe relaxarea condițiilor financiare și pe investițiile private.

Inflația este estimată la 5,5% la finalul acestui an și la 3,9% în 2025. Conform Comisiei Europene, cererea puternică de pe piața forței de muncă va reduce șomajul.

Deficitul bugetar, estimat la 7,9% în 2025

Când vine vorba despre deficitul bugetar, Comisia Euopeană estimează că acesta va ajunge la 8% din PIB în 2024, iar pentru 2025 prognonoza este de 7,9%.

„Este de așteptat să rămână în general la acest nivel în 2025 și 2026, presupunând că nu vor fi schimbări ale politicilor actuale”, conform sursei citate.

Asta pentru că, potrivit Comisiei, „măsurile nu sunt specificate suficient în acest moment” în documentul transmis de Guvern la Bruxelles.

Deficitul mai mare reflectă o creștere rapidă a cheltuielilor guvernamentale, în principal din cauza majorării salariilor din sectorul public, a cheltuielilor cu bunuri și servicii, a transferurilor sociale, inclusiv a pensiilor. De asemenea, reflectă o creștere mai lentă a veniturilor din cauza activității economice mai slabe decât se aștepta.

„Se estimează că deficitul guvernamental al României va ajunge la 8% din PIB în 2024, mult mai mare decât cel din 2023 (6,5% din PIB). Deficitul peste aşteptări reflectă o creştere foarte rapidă a cheltuielilor guvernamentale, în principal din cauza majorării salariilor în sectorul public, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi a transferurilor sociale, inclusiv a pensiilor. De asemenea, reflectă o creştere uşor mai lentă a veniturilor din cauza activităţii economice mai slabe decât se aştepta… Deficitul este prognozat să rămână ridicat atât în 2025, cât şi în 2026. În 2025, costul pe termen scurt al reformei pensiilor şi o creştere suplimentară cheltuielilor cu dobânzile (2,2% din PIB în 2026, faţă de 1,4% din PIB în 2022) sunt aşteptate să menţină creşterea cheltuielilor guvernamentale la un nivel ridicat”, se arată în raportul publicat vineri de Executivul comunitar, conform Agerpres.

Comisia se așteaptă ca investițiile publice să crească ca procent din PIB, reflectând țintele ambițioase atât pentru proiectele finanțate de Stat, cât și pentru cele din fonduri UE.

În 2025, costul pe termen scurt al reformei pensiilor și creșterea suplimentară a dobânzilor sunt prognozate să mențină creșterea cheltuilelor guvernamentale la un nivel ridicat.

Creșterea veniturilor ar trebui să fie robustă, în concordanță cu evoluția activității economice, spune Comsia Europeană.