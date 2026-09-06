Senatoarea care a demisionat din PSD din cauza colaborării cu AUR, mesaj ironic după vizita lui „guru Georgescu” în Vaslui: „Esența suveranismului”

Victoria Stoiciu l-a ironizat pe consilierul local AUR care a cerut boicotarea unei fabrici de mobilă din județul Vaslui după ce a refuzat să îl primească în vizită pe Călin Georgescu.

Senatoarea, care a demisionat din PSD când partidul a decis să colaboreze cu AUR pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, a comentat apelul consilierului local Constantin Nicolae.

„Fapt 1. În discursul ținut în piața din Codăești, guru Georgescu i-a îndemnat pe oameni să cumpere produse românești.

Fapt 2. Supărat că fabrica Marcomovas din Vaslui a refuzat să îl primească în vizită pe Georgescu, un lider AUR cere boicotarea produselor fabricii. O fabrică românească. Cu angajați români.

Asta e esența suveranismului – vorbe mari de care se alege praful când contravin intereselor mici ale vajnicilor suveraniști”, a declarat Victoria Stoiciu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Ce spusese consilierul local AUR

Constantin Nicolae, consilier local AUR și liderul filialei locale în orașul Murgeni, i-a îndemnat pe oameni să nu mai cumpere produse de la fabrica de mobilă Marcomovas, deoarece angajații și conducerea firmei s-au opus unei eventuale vizite a lui Călin Georgescu.

„Ați ales să nu îl primiți. Noi putem alege să nu cumpărăm de la Marcomovas. Eu aleg să nu mai cumpăr de la această firmă. Fiecare este liber să decidă. Fără ură. Fără jigniri. O alegere de consum”, a fost îndemnul lui Constantin Nicolae.

Sâmbătă, firma vasluiană anunțase pe rețelele sociale și în presa locală că „nu este de acord cu vizita” lui Călin Georgescu.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica”, a declarat administratorul companiei Marcomovas Vaslui, Ion Marcu, potrivit publicației Vremea Nouă.

Conform unui afiș care a circulat pe rețelele sociale, fabrica figura pe agenda vizitei pe care fostul candidat la prezidențiale a făcut-o sâmbătă în Vaslui. Afișul nu a fost asumat de Călin Georgescu și nu a apărut pe pagina lui de Facebook.