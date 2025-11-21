Senatoarea POT Valentina Aldea, luată la bătaie cu o bâtă într-o parcare din București. „Am fost lovită fără motiv”

Senatoarea POT Valentina Aldea a fost implicată joi seară într-un conflict violent, într-o parcare din Sectorul 6 al Capitalei. Senatoarea a fost lovită de o altă femeie, iar mașina ei a fost vandalizată. Întregul scandal s-a încheiat la sediul secției de Poliție.

Informația privind bătaia în care a fost implicată senatoarea POT, în vârstă de 38 de ani, a fost relatată prima dată de Cancan, care a scris că Valentina Aldea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara ar avea o relație.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că Valentina Aldea a fost lovită prima dată cu o bâtă peste mână, apoi cele două femei au început să se lovească reciproc.

Anunțul făcut de Poliția Capitalei

După ce în presă au apărut informații cu privire la faptul că senatoarea POT a fost agresată, Poliția Capitalei a transmis vineri un comunicat în care precizează cum s-a desfășurat agresiunea, fără să facă publice numele persoanelor implicate.

„La data de 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19.30, Secția 22 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că o altă femeie ar fi agresat-o fizic și i-ar fi provocat distrugeri la autoturismul personal. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, în Sectorul 6, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind totodată identificate și depistate persoanele implicate în incident. Acestea au fost conduse la sediul subunității, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor a rezultat că, în timp ce se afla la adresa menționată, „femeia de 38 de ani ar fi fost agresată fizic, fiind lovită cu un obiect contondent la nivelul unui membru superior, de către o femeie în vârstă de 43 de ani, între cele două având loc ulterior agresiuni fizice reciproce”.

De asemenea, înaintea conflictului, femeia de 43 de ani i-a distrus senatoarei mașina. Femeia de 43 de ani care a atacat-o pe senatoarea POT s-a ales cu ordin de protecție emis pe numele ei și a fost reținută pentru 24 de ore.

„Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secției, acestea formulând plângeri penale reciproce. Totodată, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar față de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu. În baza probatoriului administrat, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraților cu propunere legală”, a precizat Poliția Capitalei.

Reacția Valentinei Aldea

Senatoarea Valentina Aldea a reacționat vineri după-amiază în urma agresiunii.

Într-o postare pe Facebook, Aldea transmite că „violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată”.

Ea spune și că ieri a fost lovită „fără motiv” de către o persoană cu „un comportament profund dezechilibrat”.

„Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată. Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii. Din păcate în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine”, a scris senatoarea pe Facebook.

Valentina Aldea susține și că nu are legătură cu femeia care a agresat-o, că a depus plângere la poliție și că a fost la IML.

„Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs!”, scrie în final senatoarea.

Valentina Aldea a fost aleasă pentru poziția de senator în Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti, pe listele POT.



