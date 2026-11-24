Senatul a respins, luni, o propunere legislativă iniţiată de PNL care prevedea interzicerea utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice în care membrii conducerii partidelor, candidaţii la alegeri, mandatarii financiari ori soţii, soţiile, rudele şi afinii acestora până la gradul al III-lea deţin interese patrimoniale, scrie Agerpres.

În urma votului, s-au înregistrat 59 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 46 de abţineri, nefiind întrunită majoritatea necesară pentru adoptarea unei legi organice.

Proiectul propunea modificarea în acest sens articolele 25 şi 52 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Actul normativ prevedea că „este interzisă utilizarea fondurilor provenite din subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru încheierea ori aprobarea de contracte având ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări cu persoane fizice ori juridice în care membrii organelor de conducere ale partidului politic, candidaţii propuşi de partid la alegeri, mandatarul financiar, precum şi soţul, soţia, rudele ori afinii acestora până la gradul al III-lea inclusiv, deţin, direct sau indirect, calitatea de asociat, acţionar, administrator, reprezentant legal, beneficiar real ori orice alt interes patrimonial”.

Actul normativ mai prevedea că interdicţia se aplică indiferent dacă respectivul candidat exercită sau nu o funcţie de conducere în partid la data încheierii contractului.

De asemenea, interdicţia se aplică şi în situaţia în care contractul este încheiat prin intermediul unei persoane interpuse ori al unui terţ, precum şi în cazul subcontractării, cesionării, delegării executării sau al oricărei alte modalităţi prin care, direct ori indirect, fondurile provenite din subvenţiile acordate de la bugetul de stat ajung la aceste persoane sau la persoanele juridice controlate de acestea.

„Membrii organelor de conducere ale partidului politic, candidaţii propuşi de partid la alegeri, precum şi mandatarul financiar au obligaţia de a declara, anterior aprobării sau încheierii contractului, existenţa oricărei situaţii de conflict de interese şi de a se abţine de la orice act de deliberare, aprobare, negociere sau semnare privind contractul respectiv”, se mai prevede în proiect.

Contractele încheiate cu încălcarea acestor prevederi vor fi lovite de nulitate absolută, iar sumele plătite în baza acestor contracte se recuperează potrivit legii, fără a aduce atingere răspunderii civile, contravenţionale sau penale, după caz.

PSD: Idee bună, dar nu poate fi „susţinută din perspectivă de tehnică juridică”

La dezbateri, senatorul PSD Ion-Cristinel Rujan a precizat că social-democraţii se abţin la vot, motivând că, deşi ideea este bună, propunerea legislativă nu poată fi susţinută din perspectivă de tehnică juridică.

„Conceptele sunt corecte, transparenţa, moralitatea suntem de acord cu ele, însă atunci când analizăm o propunere legislativă suntem atenţi din perspectivă tehnică, juridică. În proiect se vorbeşte despre candidaţii propuşi de partide sau persoane interpuse, aceste sintagme generează echivoc juridic, sub acest aspect PSD a opinat şi în cadrul comisiei juridice şi am spus că, deşi ideea este foarte bună, nu poată fi susţinută din perspectivă de tehnică juridică”, a declarat Rujan.

El a spus că „se naşte o discuţie pe exagerare a gradului de rudenie şi a afinităţii” şi a estimat că, la o medie de aproximativ 4.000 de candidaţi la nivel judeţean şi circa 20 de rude sau afini pentru fiecare, peste 60.000-70.000 de persoane ar trebui incluse pe listele verificate.

AUR, de acord cu PNL

În schimb, reprezentanţii PNL şi AUR au declarat că susţin iniţiativa legislativă.

Senatorul PNL Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş a declarat că „această iniţiativă vizează recăpătarea încrederii românilor faţă de unele instituţii extrem de relevante pentru democraţie: Parlamentul şi partidele parlamentare”.

„Clamăm zi de zi la televizor, în mass media, concepte privind integritatea, transparenţa, moralitatea, de foarte puţine ori reglementăm domeniile acestea în materia unor zone cum sunt subvenţiile acordate din banii românilor faţă de partide, bani publici şi modul de utilizare. Prin această iniţiativă, pe lângă faptul că se invocă transparenţa şi moralitatea, le transpune într-un cadru legislativ şi astfel toate resursele financiare trebuie să fie transparent utilizate ca orice român interesat să poată constata posibilul conflict de interese sau lipsa de moralitate. Este imposibil ca liderii politici decidenţi să acorde contracte din aceste resurse financiare publice către neamuri, soţii, rude afini. Astfel se blochează o manieră total incorectă prin care resursele financiare au fost drenate pe anumite zone oculte”, a afirmat liberalul.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a declarat că „banii din taxele cetăţenilor nu pot fi puşculiţa de familie a şefilor de partide”.

„Partidele politice primesc prea mulţi bani de la buget, iar folosirea acestor subvenţii pentru contracte, firmele rudelor celor care conduce partidele este o sfidare la adresa contribuabililor. AUR a propus în nenumărate rânduri ori reducerea, ori eliminarea subvenţiilor acordare partidelor, însă iniţiativele noastre au fost respinse. Subvenţia unui partid nu poate fi tratată ca bugetul familiei conducerii partidelor, este o regulă minimă de integritate”, a mai arătat acesta.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.