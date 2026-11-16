Senatorii PSD susțin că reorganizarea companiilor de stat trebuie făcută înainte de adoptarea bugetului pe anul viitor, astfel încât acesta să nu fie grevat de „pietre de moară”. Comunicatul grupului senatorial survine în ziua în care vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că procedura va fi finalizată în martie 2027.

„Grupul PSD din Senat consideră că, înainte de adoptarea bugetului pentru anul viitor, la nivel executiv şi legislativ trebuie realizată reorganizarea instituţiilor şi companiilor de stat pentru creşterea eficienţei administrative şi reducerea costurilor. PSD face ordine în stat şi închide robinetul risipei şi al ineficienţei. Statul strânge cureaua, nu cetăţenii”, se arată într-un comunicat al senatorilor social-democrați, citat de Agerpres

Potrivit grupului parlamentar al PSD din Senat, bugetul anului viitor trebuie construit „fără povara acestor pietre de moară”.

„Bugetul pe 2027 trebuie să fie construit după raportul ministrului Finanţelor privind starea financiară reală a ţării şi a doua rectificare bugetară. Bugetul vine după reorganizarea statului, nu înaintea ei. Instituţiile şi companiile care dispar nu mai intră în cheltuielile anului viitor. Abia după aceea bugetul se finalizează şi intră în dezbaterea Parlamentului. Termenul de adoptare rămâne finalul acestui an, cel mai probabil până pe 15 decembrie. Angajamentul PSD rămâne: în 2027, taxele pentru români şi pentru companiile româneşti nu cresc”, se susţine în comunicat.

La finele ședinței conducerii PSD de luni, vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că social-democrații susțin reorganizarea și restructurarea aparatului public central și subordonatele teritoriale, precum și a societăților comerciale la care statul e acționat majoritar.

Vicepremierul a prezentat un calendar de acțiuni, însă pe un interval mai mare decât cel solicitat de către grupul senatorial al partidului.

„Până la 20 noiembrie 2026 constituirea unui comitet interministerial. Până la 15 decembrie va avea loc transmiterea de machete necesare pentru culegerea informațiilor și a datelor necesare. Până la 20 ianuarie 2027 ne propunem să analizăm datele și informațiile primite în cadrul comitetului interministerial. Până la 1 februarie 2027 vom lucra la elaborarea actului normativ care să constituie baza legală primară pentru realizarea măsurilor propuse. Până la 20 februarie 2027 avem în vedere parcurgerea etapelor de consultare, transparență și avizare și până la 1 martie 2027 aprobarea în Guvern și intrarea în procedură parlamentară prin procedura angajării răspunderii Guvernului”, a spus Neacșu.