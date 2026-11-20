Senatul SUA a adoptat joi un amplu proiect de lege, susținut de ambele partide, menit să accelereze procesul de aprobare a marilor proiecte energetice, precum centralele electrice, liniile de transport și centrele de date, marcând astfel cel mai semnificativ efort al Congresului din ultimii ani de a elimina blocajele considerate responsabile pentru creșterea costurilor energiei, transmite Reuters.

Proiectul de lege bipartizan „American Affordability and Jobs Act” se îndreaptă acum către Camera Reprezentanților, controlată de republicani.

Președintele Donald Trump a promis că îl va promulga dacă va fi adoptat.

A durat patru ani să ajungă la vot

Proiectul de lege, la care s-a lucrat timp de patru ani, vine într-un moment în care parlamentarii americani încearcă să răspundă îngrijorărilor legate de impactul creșterii cererii de energie electrică determinată de inteligența artificială.

Votul de 62 la 33 a reprezentat o victorie pentru cei doi autori democrați și cei doi autori republicani ai proiectului de lege, care au încercat să adopte această legislație ambițioasă înainte de începerea noului Congres, în ianuarie. Paisprezece democrați și un independent s-au alăturat majorității republicane din Senat în susținerea măsurii.

„În această seară, adoptarea reformei privind autorizațiile în Senat a devenit în sfârșit realitate și am făcut un pas important către soluționarea preocupărilor poporului american legate de accesibilitatea prețurilor”, a declarat într-un comunicat, după vot, senatoarea republicană din Virginia de Vest, Shelley Moore Capito, care a fost coautoare a proiectului de lege.

Unii democrați s-au opus proiectului

Cea mai mare parte a opoziției a venit din partea democraților, care au susținut că măsura ar slăbi protecția mediului și suveranitatea triburilor.

Jeff Merkley, senator democrat din Oregon, a afirmat că triburile nu au fost consultate în mod adecvat cu privire la această legislație.

„Iată unde ne aflăm: un proiect de lege care a fost abandonat în momentul în care plecam spre alegeri și care atinge multiple aspecte incredibil de importante pentru drepturile statelor, drepturile tribale și sectorul energetic”, a declarat Merkley în plenul Senatului înaintea votului. „Acest lucru trebuie analizat cu atenție în 2027.”

Doi republicani, Josh Hawley din Missouri și Mike Rounds din Dakota de Sud, au votat, de asemenea, împotriva proiectului de lege.

Ce problemă rezolvă noua legislație

Atât democrații, cât și republicanii susțin de ani de zile că în SUA durează prea mult construirea proiectelor mari de infrastructură și că blocajele cresc costurile pentru consumatori și întreprinderi.

Problema a căpătat un caracter urgent, pe măsură ce creșterea rapidă a inteligenței artificiale stimulează cererea de energie electrică, generând îngrijorări cu privire la prețurile energiei electrice și la capacitatea rețelei de a se extinde rapid pentru a susține noile centre de date.

Proiectul de lege ar impune termene mai stricte pentru evaluările de mediu la nivel federal, ar accelera planificarea și construcția liniilor de transport și ar limita circumstanțele în care autorizațiile pot fi revocate sau contestate în instanță.

De asemenea, ar impune marilor centre de date de inteligență artificială să acopere o parte mai mare din costurile de modernizare a rețelei asociate cu necesarul lor de energie electrică.

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