Separatiștii din Canada își intensifică eforturile după întâlnirile cu oficiali ai administrației Trump: „Suntem diferiți”

Steagul provinciei Alberta, fluturat de separatiști la un miting pe care l-au organizat în capitala regională în data de 3 mai 2025, FOTO: Artur Widak, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Separatiștii din provincia Alberta a Canadei și-au accelerat campania de strângere de semnături menită să declanșeze un vot pentru independență în această zonă bogată în petrol, care se plânge de mult timp că economia sa este frânată de restul țării, relatează Reuters.

Voluntarii care merg din ușă în ușă speră să strângă până pe 2 în jur de 177.000 de semnături, adică 10% din alegătorii înregistrați ai provinciei – pragul necesar pentru a lansa un referendum cetățenesc privind separarea de Canada.

Deși este puțin probabil să ducă la o Albertă independentă, campania reprezintă o provocare pentru eforturile prim-ministrului Mark Carney de a prezenta un front canadian unit în fața taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump și a amenințărilor acestuia de anexare a țării.

În pitorescul oraș High River, situat la poalele Munților Stâncoși, mulți localnici s-au oprit într-o dimineață recentă de joi la un mic centru comercial liniștit, pentru a-și pune semnătura pe petiția pentru independență. Deși unii și-au exprimat admirația personală pentru Trump, majoritatea au spus că unirea cu Statele Unite nu este scopul lor. Ei vor ca Alberta să devină propria lor țară.

Provincia din vestul țării, una care votează conservator politic, este cea care produce cea mai mare parte din petrolul și gazele Canadei. Alberta este marcată de resentimente de lungă durată în rândul multor rezidenți care consideră că guvernele liberale succesive de la Ottawa au subminat profitabilitatea industriei prin reglementări de mediu împovărătoare.

SUA au confirmat întâlnirile cu separatiștii canadieni

Jeff Rath, purtătorul de cuvânt combativ al grupului Alberta Prosperity Project, care susține independența, spune că mișcarea separatistă câștigă avânt. Rath a confirmat că el și alți activiști s-au întâlnit în ianuarie la Washington cu oficiali ai Departamentului de Stat al SUA pentru a evalua cum ar reacționa administrația americană la o Albertă independentă.

Rath a spus că a lansat ideea construirii unei noi conducte de petrol din Alberta către Statele Unite și că oficialii americani au reacționat pozitiv, menționând îngrijorările lor legate de planurile guvernului de la Ottawa de a vinde mai multă energie Chinei.

„Singurul lucru care ne interesează este o Albertă liberă și independentă, nu statutul de stat american”, a subliniat Rath în comentarii pentru Reuters.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că reprezentanții SUA se întâlnesc în mod regulat cu grupuri ale societății civile și că nu a fost transmis niciun sprijin sau angajament față de vreun grup separatist din Canada. Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a confirmat întâlniri la nivel de personal, fără implicarea unor oficiali de rang înalt, dar a spus că nu vor mai avea loc alte întâlniri.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora oficiali ai administrației Trump s-ar fi întâlnit cu separatiști din Alberta care urmăresc independența, premierul canadian Mark Carney a declarat că se așteaptă ca Statele Unite „să respecte suveranitatea Canadei”.

Mark Carney și Donald Trump, FOTO: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Câți locuitori din Alberta susțin independența față de Canada

Țara din nordul SUA este al patrulea cel mai mare producător de petrol din lume, iar petrolul și gazele reprezintă cel mai valoros produs de export al țării. Marea majoritate a petrolului și gazelor canadiene sunt produse în Alberta, unde sectorul energetic este un angajator major, iar veniturile fiscale din petrol și gaze contribuie substanțial la bugetul guvernului provincial.

Sondajele recente arată că sentimentul separatist nu este susținut de majoritatea populației din Alberta: 71% dintre respondenți doresc să rămână în Canada. Totuși, aproape una din cinci persoane susține ideea ca Alberta să devină o țară independentă, potrivit unui sondaj realizat în această lună de firma Leger.

Rath nu a dorit să spună câte semnături au strâns separatiștii. Însă un referendum ar putea avea loc chiar din octombrie, dacă petiția are succes.

„Suntem diferiți”

Darell Seib, un rezident al High River, a declarat că el crede că Alberta – conservatoare din punct de vedere politic și mândră de tradițiile sale de creștere a vitelor, rodeo și cultura nonconformistă a cowboy-ului – este distinctă de restul Canadei.

„Oamenii sunt independenți, sunt antreprenoriali, muncim din greu”, a spus el. „Suntem diferiți. Avem nevoie ca mai mult din guvernarea noastră să fie mai aproape de casă”, a declarat acesta.

Alți separatiști și-au exprimat resentimentele față de faptul că restul țării nu apreciază contribuția Albertei la economia Canadei. Datele arată că provincia a contribuit aproape la fel de mult la creșterea economică a Canadei în 2024 ca Ontario, cea mai populată provincie a țării, deși populația Albertei este de trei ori mai mică.

Mai mulți separatiști cu care a vorbit Reuters au refuzat să fie numiți, de teamă să nu se confrunte cu critici din partea vecinilor.

Ce șanse au separatiștii canadieni să își îndeplinească visul?

Guvernul provinciei Alberta a făcut anul trecut mai multe modificări legislative care fac mai ușoară declanșarea unui referendum de către separatiști, inclusiv reducerea la jumătate a numărului de semnături necesare.

Danielle Smith, guvernatoarea locală, a declarat într-un comunicat pentru Reuters că guvernul său sprijină o Albertă puternică și suverană într-o Canada unită, dar că „referendumurile inițiate de cetățeni permit oamenilor să își exprime opinii care pot fi diferite de aceasta”.

Ea a spus că a lucrat împreună cu Carney pentru a reduce tensiunile dintre Alberta și guvernul federal.

Întrucât autoritățile electorale din Alberta au certificat și o petiție separată, depusă de un fost vicepremier, care declară că Alberta ar trebui să rămână provincie a Canadei, un referendum pe această temă ar putea avea loc, de asemenea, în această toamnă.

„Este absolut absurd”, a declarat Duane Bratt, profesor de științe politice la Universitatea Mount Royal din Calgary.

„Smith poate spune că nu este separatistă, dar a făcut în mod repetat tot posibilul pentru a facilita organizarea unui referendum separatist”, subliniază el.

Adrienne Davidson, profesoară asistentă de științe politice la Universitatea McMaster, spune totuși că există multiple obstacole înainte ca Alberta să poată deveni o țară independentă, inclusiv lipsa unui prag clar de alegători necesar pentru ca guvernul federal să înceapă negocieri de secesiune.

O mișcare separatistă separată, veche de decenii, în provincia francofonă Quebec ar putea produce un al treilea referendum privind independența, după alegerile provinciale din octombrie. Analiștii spun că asta ar complica și mai mult situația pentru Carney și că ar putea încuraja apelurile la suveranitate în Alberta.

Partidul separatist Parti Québécois conduce în sondaje și a promis organizarea unui referendum până în 2030, dacă va câștiga alegerile din octombrie. Carney a încercat să contracareze mișcarea separatistă din Alberta oferind concesii, inclusiv prin semnarea în noiembrie a unui acord cu Smith pentru relaxarea anumitor reguli climatice și încurajarea construcției unei noi conducte de petrol către coasta de vest.