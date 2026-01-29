Oficiali ai administrației Trump s-au întâlnit repetat cu separatiștii de extremă-dreapta din Canada, pe fondul rupturii dintre Washington și Ottawa

Donald Trump și premierul canadian Mark Carney, fotografiați în timpul unor declarații făcute la summitul G7 organizat în luna iunie la Kananaskis, în Canada, FOTO: Wyld Adrian-CP / Abaca Press / Profimedia Images

Persoane familiarizate cu poziția SUA au declarat pentru Financial Times că este puțin probabil ca Washingtonul să ofere sprijin material mișcării separatiste. Dar conversațiile subliniază tensiunile dintre Washington și guvernul federal al lui Carney de la Ottawa.

Administrația Trump a organizat întâlniri secrete cu separatiștii din provincia canadiană Alberta, bogată în petrol, pe fondul înrăutățirii relațiilor dintre Washington și Ottawa.

Liderii Alberta Prosperity Project (APP), un grup de separatiști de extremă dreapta care doresc ca provincia vestică să devină independentă, s-au întâlnit de trei ori cu oficiali ai Departamentului de Stat al SUA la Washington, începând din aprilie anul trecut, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Ei doresc să organizeze o altă întâlnire luna viitoare cu oficiali ai statului și ai Trezoreriei pentru a solicita o facilitate de credit de 500 de miliarde de dolari pentru a ajuta la finanțarea provinciei în cazul în care referendumul pentru independență – care încă nu a fost convocat – va fi aprobat.

„SUA sunt extrem de entuziasmate de o Alberta liberă și independentă”, a declarat pentru Financial Times Jeff Rath, consilier juridic al APP, care a participat la întâlniri.

El a afirmat că are o „relație mult mai solidă” cu administrația Trump decât prim-ministrul canadian Mark Carney.

Întâlnirile au venit într-un moment de deteriorare a relațiilor dintre SUA și Canada. Președintele Donald Trump și premierul canadian Mark Carney s-au contrat săptămâna trecută după ce premierul canadian a sugerat la Davos că Washingtonul creează o „ruptură” în ordinea mondială.

Oficialii SUA confirmă întâlnirile, dar spun că nu oferă sprijin

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat întâlnirile. „Departamentul se întâlnește în mod regulat cu reprezentanți ai societății civile. Așa cum se întâmplă de obicei în cadrul întâlnirilor de rutină de acest gen, nu s-au luat angajamente”, a spus oficialul.

Un oficial al Casei Albe a declarat la rândul său că „oficialii administrației se întâlnesc cu o serie de grupuri ale societății civile, dar că nu s-a transmis niciun astfel de sprijin și niciun alt angajament”.

O altă sursă a spus că nici secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, nici alți oficiali ai Trezoreriei nu erau la curent cu vreo propunere de facilitate de credit și nu intenționau să se implice în această chestiune.

Persoana respectivă a adăugat că niciun oficial de rang înalt al Departamentului Trezoreriei nu a primit o solicitare de întâlnire.

„Un partener natural pentru SUA

Persoane familiarizate cu poziția SUA au declarat pentru Financial Times că este puțin probabil ca Washingtonul să ofere sprijin material mișcării separatiste. Dar conversațiile subliniază tensiunile dintre Washington și guvernul federal al lui Carney de la Ottawa.

Bessent a provocat o undă de entuziasm în rândul separatiștilor din Alberta săptămâna trecută, când a descris provincia – cea mai mare sursă de petrol străin de pe piața americană – drept „un partener natural pentru SUA”.

„Locuitorii din Alberta sunt oameni foarte independenți”, a declarat el podcasterului de dreapta Jack Posobiec. „(Există) zvonuri că ar putea organiza un referendum pentru a decide dacă vor să rămână în Canada sau nu”, a adăugat el.

O mișcare separatistă veche, dar cu susținere redusă

Provincia cu 5 milioane de locuitori are de zeci de ani o mică mișcare de independență.

Un sondaj Ipsos realizat săptămâna trecută a arătat că aproximativ trei din zece locuitori din Alberta și Quebec ar vota pentru separarea provinciei lor de Canada.

Dar, spre deosebire de Quebec, mișcarea de independență din Alberta nu a câștigat niciodată o popularitate reală.

APP încearcă să strângă 177.000 de semnături pentru a depune o petiție în acest sens până în luna mai. Reprezentanții mișcării au refuzat să spună câte semnături au strâns până în prezent.

Cu toate acestea, discuțiile vor alimenta îngrijorările existente cu privire la amestecul administrației Trump și al reprezentanților săi în afacerile interne ale Canadei.

„Vedem dovezi de interferență străină”, a declarat Gil McGowan, președintele Federației Sindicale din Alberta, referindu-se la campaniile publicitare de pe rețelele sociale, utilizarea boților online și influența susținătorilor lui Trump.

„Nu pare ceva natural, suntem vizați de susținătorii lui Trump”, a spus acesta.

„Majoritatea covârșitoare a locuitorilor din Alberta nu sunt interesați să devină un stat al SUA”

Mișcarea separatistă din Alberta a adoptat teme similare cu mișcarea Brexit din Marea Britanie. Grupul acuză Ottawa că risipește miliarde de dolari din veniturile din petrol și promovează conspirații privind influența chineză, persecuția creștinilor și agenda „globalistă”.

Rath, consilierul APP, a spus că grupul său s-a întâlnit și cu oficiali ai mișcării separatiste din Quebec, care a pierdut referendumurile pentru independență din 1980 și 1995.

Premierul Albertei, Danielle Smith, care anul trecut a redus pragul pentru un referendum, se opune independenței provinciei.

„Majoritatea covârșitoare a locuitorilor din Alberta nu sunt interesați să devină un stat al SUA”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Smith.

Campania Alberta Forever Canada, o contrapetiție împotriva independenței, a strâns 438.568 de semnături până la termenul limită din decembrie anul trecut.