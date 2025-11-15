Serbia a primit trei luni din partea SUA ca să găsească un cumpărător pentru NIS, companie unde Rusia este acționar majoritar

Gazprom va trebui să renunțe la acțiunile de la NIS Foto: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Serbia și-a asigurat o licență pe trei luni din partea SUA pentru a încerca să găsească un cumpărător pentru compania sa petrolieră cu acționariat majoritar rusesc, NIS, vizată de sancțiuni care amenință aprovizionarea cu combustibil înaintea iernii, a declarat ministrul energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic, potrivit Reuters.

Serbia a anunțat în această săptămână că Gazprom Neft (SIBN.MM) și Gazprom GAZP.MM din Rusia – care dețin împreună o participație majoritară de 56% în singura rafinărie de petrol din țară (NIIS.BEL) – au trimis o cerere către Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA, declarând că sunt dispuse să cedeze controlul companiei către o parte terță.

OFAC a introdus sancțiuni împotriva Gazprom GAZP.MM încă din ianuarie, însă au fost amânate de mai multe ori în cazul NIS, intrând în cele din urmă în vigoare în 8 octombrie.

Trezoreria SUA a aprobat o licență de trei luni pentru NIS, oferindu-le proprietarilor timp să caute un cumpărător, a anunțat ministrul sârb al energiei. Compania și rafinăria sa de petrol nu vor avea voie să funcționeze între timp.

„A fost primită o aprobare pentru negocierile privind proprietatea… până pe 13 februarie”, a precizat ea.

Băncile au oprit procesarea plăților către NIS, iar conducta JANAFJANF.ZA din Croația a încetat să mai livreze țiței. Oficialii estimează că rafinăria mai poate funcționa doar până la 25 noiembrie fără o nouă aprovizionare.

„Avem decizii dificile de luat”

SUA vrea ca proprietarii ruși să părăsească compania complet, a mai declarat ministrul sârb al energiei, menționând că și Belgradul ar putea încerca să preia NIS.

„În calitate de ministru al energiei, cred că avem decizii dificile de luat, fie că este vorba de preluarea companiei și de despăgubire (către proprietarii ruși) pentru daune. Știu că președintele (Aleksandar) Vucic este împotriva acestui lucru”, a adăugat Dubravka Djedovic-Handanovic, spunând totodată că guvernul va discuta o posibilă soluție într-o ședință de duminică.

În cadrul NIS, Gazprom Neft are o participație de 44,9%, iar Gazprom, de 11,3%. Guvernul sârb deține 29,9% din acțiuni, iar restul aparține acționarilor mai mici și angajaților.