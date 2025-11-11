Serghei Lavrov ironizează Marea Britanie, după acuzațiile rusești de complot privind Baza Mihail Kogălniceanu. „Acel imperiu nu mai există”

Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu pentru presa rusă că Marea Britanie vrea să compenseze „puterea militară mai degrabă slabă” prin a încerca să dezbine și să cucerească, transmite TASS.

Oficialul rus susține că britanicii „merg pe avarie din punct de vedere economic, iar puterea lor militară este și ea mai degrabă slabă, inclusiv arsenalul lor nuclear, asupra căruia, de fapt, nu au control deplin”.

„Însă trebuie să compenseze cumva acest lucru, ceea ce ei fac printr-o tradițională dorință englezească de a, politicos spus, diviza și cuceri peste tot”, a adăugat Serghei Lavrov.

Șeful diplomației Rusiei, țară care a lansat o ofensivă pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, a acuzat Marea Britanie de ambiții imperialiste.

„Exista un imperiu care stăpânea aproape întreaga lume. Acel imperiu nu mai există și nici bătrâna Anglie cu care obișnuiau să se laude”, a mai spus Lavrov.

FSB susține că a dejucat un complot care viza Baza Kogălniceanu

Serghei Lavrov a făcut declarațiile în contextul în care, marți, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a susținut că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici care voiau să-i convingă pe piloții ruși să fure un avion MiG-31 echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal pentru 3 milioane de dolari.

Conform agenției de știri RIA Novosit, FSB a declarat că avionul deturnat urma să fie pilotat către o bază aeriană NATO din Constanța, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană a României.

Ministerul român al Afacerilor Externe a ironizat afirmațiile FSB.

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusă și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă să le acopere”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, pe platforma X.