Serialul care a stabilit un record de audiență în streaming luna trecută va avea un sezon 2

„Ferma Dutton”, serialul care a preluat firul evenimentelor după încheierea popularei serii „Yellowstone”, a fost reînnoit și pentru un al doilea sezon, scriu People și Variety.

Anunțul a fost făcut de Paramount la doar câteva săptămâni după ce serialul a avut premiera în SUA și a devenit rapid un succes major în streaming. Potrivit Paramount+, „Dutton Ranch” a atras 12,9 milioane de spectatori la nivel global în primele șapte zile, marcând cel mai mare debut al unui serial original din istoria platformei de streaming.

Serialul a înregistrat, de asemenea, 2,9 milioane de spectatori în timpul debutului său cu două episoade la televiziunea Paramount Network, pe 15 mai. A fost cea mai mare premieră a unui serial de televiziune prin cablu în SUA din 2023 încoace.

„Beth și Rip sunt printre cele mai emblematice cupluri din istoria televiziunii și suntem încântați să aducem la viață o lume complet nouă cu ‘Ferma Dutton’ pentru abonații noștri din întreaga lume”, a declarat într-un comunicat Jane Wiseman, șefa departamentului de producții originale de la Paramount+, într-un comunicat.

Noul serial din lumea „Yellowstone” poate fi văzut în România pe platforma de streaming SkyShowtime

În România, noul serial „Ferma Dutton” este difuzat în streaming pe platforma SkyShowtime, cea care difuzează în majoritatea Europei producțiile originale ale Paramount+. Primul sezon a ajuns la episodul 6, următoarele 3 rămase până la încheierea sa urmând să apară la o distanță de o săptămână între ele, vinerea.

„Dutton Ranch (Ferma Dutton) este pe cale să devină unul dintre cele mai mari debuturi de seriale de pe SkyShowtime de până acum”, a transmis platforma de streaming vineri într-un comunicat, fără a oferi însă date privind audiența.

JustWatch, un site care permite utilizatorilor să caute diferite filme și seriale pentru a găsi pe ce platformă de streaming sunt difuzate, arată imediat după debut că „Ferma Dutton” a fost cel mai vizionat serial al SkyShowtime în România și al treilea cel mai popular serial de pe un serviciu de video-on-demand disponibil în țara noastră, în pofida faptului că aceasta este cea mai nouă platformă lansată pe piața locală.

Kelly Reilly, în vârstă de 48 de ani, și Cole Hauser, 51 de ani, îi interpretează pe Beth și Rip de aproape un deceniu, prezentând pentru prima dată în 2018 personajele îndrăgite de fanii „Yellowstone”. Beth, fiica regretatului John Dutton (Kevin Costner), și Rip, îndelungatul șef de fermă și „rezolvator de probleme” al ranch-ului Dutton, deveniseră unele dintre cele mai populare personaje înainte de încheierea „Yellowstone” la finalul lui 2024.

Actorii Kelly Reilly și Cole Hauser, FOTO: Paramount / Planet / Profimedia

Actorii din serialul „Ferma Dutton”, interviu exclusiv pentru HotNews

Reilly și Hauser au explicat într-un interviu acordat pentru publicul HotNews înainte de lansarea serialului pe SkyShowtime ce aduce nou acesta, ce a însemnat mutarea poveștii din Montana în Texas, rolurile pe care le joacă actorii veterani Annette Bening și Ed Harris în serial, plus alte detalii din culise.

„E o nouă călătorie, un stat nou, oameni noi. În cele din urmă, evident, venind după Sezonul 6B al ‘Yellowstone’, avem un moment în Montana ca să respirăm puțin, într-un fel. Dar lucrurile merg prost în Montana și noi ne mutăm în Texas, ca să avem puțină liniște și pace. Dar asta nu durează foarte mult. Începe să crească temperatura, la propriu”, a declarat Cole Hauser în interviul acordat HotNews.

„Și cred că este un sezon grozav în care nu e nimic din ce am mai văzut înainte. Iar distribuția este fantastică. Evident, locul e diferit. Oamenii sunt diferiți. Este pur și simplu cu totul alt serial”, a subliniat el.

„Provocările sunt peste tot. Adică am pierdut totul, personajele acestea au pierdut totul de atâtea ori. Sunt destul de experte în adaptare, dar aici sunt ca peștii scoși din apă”, a explicat și Kelly Reilly.

„Literalmente am pierdut totul, în afară de hainele care erau pe ei. Așa că, în felul său, să o iei de la capăt a fost și darul, și provocarea” pentru noul serial, a adăugat actrița.

Interviul cu cei doi, singurul acordat unei publicații din România de actori sau echipa creativă a serialului „Ferma Dutton”, poate fi citit integral AICI.