Serialul-fenomen „Yellowstone” s-a întors în streaming fără Kevin Costner. Actorul spune că nici n-a știut

Marele final al serialului „Yellowstone” l-a surprins inclusiv pe Kevin Costner, actorul fără de care el nu ar fi fost posibil și care s-a bucurat la rândul său de un reviriment al carierei grație revenirii la genul western care i-a adus singurele două Premii Oscar din carieră, relatează IndieWire.

„Păi, voi fi perfect sincer. Nici măcar nu știam că va fi difuzat noaptea trecută. E un moment de felul ‘Jur pe Dumnezeu’. Jur pe Dumnezeu. Adică, am tot văzut reclame cu fața mea peste tot și mă gândeam ‘Hmm, nu sunt în [producția] aia. Nu sunt în acest sezon’. Le-am văzut dar nu mi-am dat seama că ieri era lucrul acela (n.r. premiera pentru ultima parte a serialului)”, a relatat Kevin Costner într-un interviu acordat emisiunii The Michael Smerconish Program după ce primul dintre episoadele plănuite pentru finalul Yellowstone a avut premiera în Statele Unite pe platforma de streaming Paramount+.

El se referă la faptul că unele imagini publicitare, dar și trailerul lansat pentru marele final sugerau că personajul său John Dutton va fi implicat, chiar dacă e cunoscut de ceva timp că producătorii Yellowstone și Costner s-au despărțit din cauza unei divergențe contractuale.

Primele 8 episoade ale sezonului 5, care va fi și ultimul pentru Yellowstone, au fost difuzate între noiembrie 2022 și ianuarie 2023. Sezonul 5 a fost împărțit în două părți, intenția fiind ca ultimele episoade să fie filmate și difuzate mai târziu în cursul anului trecut. Însă planurile au fost date peste cap după ce scenariștii de la Hollywood au intrat în grevă la începutul lunii mai și actorii li s-au alăturat în iulie.

Greva, cea mai mare acțiune sindicală din istoria Hollywood-ului în ultimii 60 de ani, s-a încheiat oficial abia în decembrie. Paralizarea producției cinematografice la Hollywood a făcut ca între momentul în care au apărut primele episoade ale sezonului 5 al Yellowstone și primele din a doua parte să treacă doi ani de zile.

Desire Is All You Need („Dorința e tot ce-ți trebuie”), primul episod al marelui final, a avut joi premiera și în România pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează pe piețele europene majoritatea producțiilor originale ale Paramount+. Restul de 5 episoade plănuite vor fi lansate la o distanță de o săptămână între ele, urmând ca Yellowstone să ajungă pe 19 decembrie la capătul drumului început în 2018.

Cum s-a rupt relația dintre Kevin Costner și producătorii serialului „Yellowstone”

„Atenția mea era îndreptată asupra lucrurilor pe care le aveam eu de făcut și am avut câteva telefoane de dat. Deci te gândești, uneori mă simt ca și cum sunt un pasager în propria viață, știi, se întâmplă multe”, a mai explicat Kevin Costner în interviul acordat prezentatorului TV Michael Smerconish motivele pentru care nici nu știa că urmează să apară ultima parte a serialului care i-a lansat cariera.

„Iar cineva mi-a spus, știi că [primul episod] a fost difuzat aseară? Iar eu i-am răsuns: ‘Hmm, ok’”. El a spus de asemenea că „nu se grăbește” să vadă episodul fiindcă a auzit după aceea ce i se întâmplă personajului lui John Dutton pe care l-a interpretat atâția ani. Scenariștii au fost nevoiți să găsească o explicație pentru absența lui Costner din serial după ce a devenit evident că acesta nu se va mai întoarce.

Actorul în vârstă de 69 de ani a explicat într-un interviu acordat site-ului Deadline ce s-a întâmplat: „După o negociere de 2-3 luni, ei (n.r. producătorii) au făcut un alt contract. Ei nu au vrut să îl refacă pe cel inițial, și în loc de 6 sezoane și poate 7, a fost 5A și 5B, și poate facem și un al șaselea. Nu au reușit să le facă pe astea”.

Costner i-a acuzat de asemenea pe producători că au lăsat să circule speculațiile potrivit cărora amânarea finalului serialului ar avea legătură cu divorțul său, când de fapt ei nu au reușit să vină cu un scenariu final pe care să îl pună pe masă.

„Am citit toate acele povești. Am fost dezamăgit că nimeni de partea lor nu a făcut un pas în față pentru a apăra ceea ce am făcut de fapt pentru ei. A venit un moment în care m-am gândit: ‘Wow, când va spune cineva ceva despre ceea ce am făcut spre deosebire de ce nu am făcut?’”.

Serialul „Yellowstone” a fost un fenomen global pentru Paramount

Yellowstone a fost în ultimii ani serialul-fanion al studioului Paramount, succesul său pe piața internă din SUA și la nivel internațional fiind atât de mare încât el a dat naștere deja la două serii „spin-off”: 1883, Sam Elliott și Tim McGraw în rolurile principale, și 1923, cu Harrison Ford și Helen Mirren.

În cazul Yellowstone inclusiv Netflix, platforma cu cea mai mare cotă de piață în streaming, a licențial primele două sezoane ale seriei pentru a putea fi văzută de abonații săi din unele țări, inclusiv cei din România.

În luna august Paramount a anunțat oficial că lucrează și la un al treilea serial pentru universul cinematografic Yellowstone și că și-a asigurat serviciile lui Michelle Pfeiffer pentru el. Serialul se va numi The Madison și povestea sa se va desfășura în ziua de azi.

The Madison va fi de asemenea o creație a lui Taylor Sheridan, cineastul american din spatele tuturor serialelor Yellowstone și a altora ca Mayor of Kingstown, Special Ops: Lioness, Tulsa King, seria care i-a împlinit visul de o viață al lui Sylvester Stallone, Lawmen: Bass Reves, ultimul serial în care a jucat regretatul Donald Sutherland, și Landman, o altă serie anunțată anul acesta, cu Billy Bob Thornton și Demi Moore.

În ceea ce-l privește pe Kevin Costner, el a explicat că negocierile dintre el și producătorii Yellowstone pentru a reveni pentru marele final s-au prăbușit din cauza celorlalte angajamente ale sale.

Mai exact, el stabilise calendarul de filmări pentru cele două filme Horizon: An American Saga, lungmetraje western în care joacă, pe care le-a regizat și finanțat din propriul buzunar. „

„Yellowstone era pe prima poziție. Am încadrat [filmele Horizon] în intervalele libere. Doar că ei tot mutau intervalele lor libere”, a explicat actorul veteran.

