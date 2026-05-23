INTERVIU cu doi dintre cei mai îndrăgiți actori din universul „Yellowstone”. Ce surprize aduce „Ferma Dutton”: „Nu e nimic din ce am mai văzut înainte” / Numele mari care s-au alăturat producției

Rip și Beth, două dintre personajele principale din serialul Yellowstone, au parte acum de propriul lor serial. „Ferma Dutton” este cel mai recent „spin-off” care extinde universul creat de cineastul Taylor Sheridan. Într-un interviu pentru publicul HotNews, actorii Cole Hauser și Kelly Reilly, adică Rip și Beth, au explicat ce aduce noua producție.

„Ferma Dutton” a avut premiera pe platforma de streaming SkyShowtime vineri, 22 mai, când au fost lansate primele două episoade. Câte un episod nou urmează să apară în fiecare vineri până la încheierea sezonului format din nouă episoade.

„Ferma Dutton” este al doilea serial „spin-off” de anul acesta pentru seria „Yellowstone”, după „Marshals”, lansat pe SkyShowtime în luna martie.

Primul serial, care se învârte în jurul personajului lui Kayce Dutton, nu i-a impresionat însă pe criticii de film, iar unii fani au fost mai degrabă dezamăgiți de schimbarea majoră de ton – și anume că serialul a ieșit din granițele unui ranch.

Cu „Ferma Dutton” lucrurile stau cu totul diferit în noul serial, lucru evident chiar din titlu. Iar primele reacții se văd deja, având în vedere că serialele create de Taylor Sheridan pentru Paramount+ sunt difuzate mai întâi în Statele Unite și la scurt timp vin și în Europa.

„Ferma Dutton” are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării din partea criticilor de film de 88%, chiar ușor mai mare decât a serialului care a deschis universul „Yellowstone”. Pe IMDb, unde pot vota și spectatorii obișnuiți, noul serial are o notă medie de 8,5 / 10, față de 8,6 / 10 cât are „Yellowstone”.

La fel ca „1883” și „1923”, celelalte două serii foarte apreciate din același univers, noul serial vine cu doi actori veterani de la Hollywood, arhicunoscuți publicului, în roluri principale, alături de Hauser și Reilly. Este vorba despre Ed Harris, nominalizat la Oscar pentru rolurile sale din „Apollo 13”, „The Truman Show” și „The Hours”, și Annette Bening, care are cinci nominalizări la premiile Oscar.

Din Montana în Texas pentru serialul „Ferma Dutton”

HotNews: Prima întrebare pe care aș dori să vi-o pun e, cred, cea pe care și-o pun fanii „Yellowstone”: La ce se pot aștepta de la noul serial?

Cole Hauser: E o nouă călătorie, un stat nou, oameni noi. În cele din urmă, evident, venind după Sezonul 6B al „Yellowstone”, avem un moment în Montana ca să respirăm puțin, într-un fel. Dar lucrurile merg prost în Montana și noi ne mutăm în Texas, ca să avem puțină liniște și pace. Dar asta nu durează foarte mult. Începe să crească temperatura, la propriu.

Și cred că este un sezon grozav în care nu e nimic din ce am mai văzut înainte. Iar distribuția este fantastică.

Evident, locul e diferit. Oamenii sunt diferiți. Este pur și simplu cu totul alt serial.

Noul serial începe cu o scenă foarte emoționantă în care Beth și Rick vorbesc despre cum se simt liberi pentru prima dată în viețile lor. Și apoi totul se duce de râpă. Vor încerca să reconstruiască ce aveau înainte sau vor să facă ceva diferit de moștenirea Dutton?

Kelly Reilly: Nu cred că vreunul dintre ei are vreun interes să construiască un ranch pe care oamenii să vrea să-l ia de la ei. Lupta aceea s-a terminat. Cred că lecțiile au fost învățate.

De fapt, lecțiile, cred eu, îi motivează să facă ranch-ul Dutton pentru ei doi, să aibă într-un fel propria lor afacere și pur și simplu să lase bătăliile în urmă. Dar bătăliile îi urmăresc.

Așa că e o călătorie nouă interesantă și palpitantă, să vezi aceste personaje care vor să își păstreze liniștea. Și nu e vorba de o liniște plictisitoare, ci nu mai vor să se lupte cu toată lumea pentru a proteja ceva. Aproape că este epuizant doar să stai cu cel de lângă tine și să-ți pese de el și să scapi de acel blestem de a te lupta.

Cole Hauser și Kelly Reilly la lansarea din SUA a serialului „Dutton Ranch”, FOTO: Sebastian Gabsch / Imago Stock and People / Profimedia

În ce fel schimbă lucrurile mutarea poveștii din Montana în Texas?

Cole Hauser: Nu cred că Beth și Rip își dau seama cât de diferit e Texasul până când nu ajung acolo.

Există o scenă chiar la început în care stăm amândoi pe verandă, transpirând de parcă urmează să ne dăm duhul. Și e ora patru dimineața.

Așa că viața de cowboy e diferită. Pur și simplu e o lume diferită.

Și e ca și cum, am spus asta de multe ori, i-ai lua și i-ai pune literalmente pe Lună. Așa că trebuie să își dea seama cum funcționează totul. Însă lucrul grozav la Beth și Rip e că pot face asta. Și chiar o fac.

Kelly Reilly: Dacă se au unul pe celălalt, cred că ei cred că pot supraviețui oricărui lucru. Și erau multe „fantome” în Montana. Erau multe lucruri pe care voiau oarecum să le lase în urmă pentru o vreme.

Numele grele care se adaugă universului „Yellowstone”

„Dutton Ranch” va avea o trăsătură definitorie a universului „Yellowstone”, și anume doi actori veterani arhicunoscuți se alătură distribuției principale. Ce ne puteți spune despre rolurile pe care Ed Harris și Annette Bening le vor avea în serial?

Kelly Reilly: Annette Bening joacă o crescătoarea de vite, proprietara ranch-ului „10 Petal”, care este lângă al nostru. Noi suntem un ranch mic, o mică proprietate, în timp ce „10 Petal” m-aș gândi că este probabil echivalentul „Yellowstone”-ului.

Iar, la cum sunt privite lucrurile în Texas, ranch-ul e în familia ei de generații și ea a primit responsabilitatea să o protejeze. Și ei nu îi place de acești doi necunoscuți care apar și îi devin vecini.

Cole Hauser: Și nici familiei ei nu îi place asta.

Kelly Reilly: Exact. Ei au propriile lor lucruri care îi preocupă. Sunt oarecum ca și cum le-ar face concurență Dutton-ilor la capitolul disfuncționalitate.

Cole Hauser: Iar ea voia la rândul ei pământul pe care ne-am stabilit noi. Noi nu știam asta, desigur.

Kelly Reilly: Da, voia ferma noastră. Însă oamenii care ne-au vândut-o nu voiau ca ea să o aibă, din varii motive. Așa că există deja tensiune, iar Annette Bening interpretează acest personaj, Beulah Jackson. Ea este matriarha și este o forță a naturii și o adversară minunată pentru mine.

Annette Bening la lansarea noului serial din universul „Yellowstone”, FOTO: Dinara Khairova / Sipa USA / Profimedia

Cum a fost să lucrați cu un actor atât de titrat ca Ed Harris?

Cole Hauser: Nu știu cât timp aveți, că aș putea vorbi la nesfârșit. Ed Harris este unul dintre… adică o voi spune pur și simplu că este unul dintre idolii mei. Când am crescut, când eram copil, unul dintre primele filme din casa mea a fost „The Right Stuff”. Nu știu dacă știți filmul acela, are o distribuție incredibilă, însă el chiar a ieșit în evidență pentru mine.

Și l-am urmărit apoi, ca tânăr actor, apoi ca tânăr bărbat, și apoi în anii mei mai târzii. A fost o binecuvântare și o onoare că s-a alăturat acestui serial.

Și probabil că nu știe toate astea pentru că nu i le-am spus, dar, am o părere extraordinară despre el, nu doar ca actor, ci, mai important, ca om.

Kelly Reilly: Cred că aduce suflet serialului nostru. Inima lui este cu adevărat… are acest fel de înțelepciune blândă ca personaj, dar și ca Ed. Așa că el conduce cu inima.

Ed Harris e mai obișnuit cu marele ecran al sălilor de cinema, FOTO: Jeremy Sutton-Hibbert / Alamy / Profimedia

„Să o iei de la capăt. Și dar, și provocarea”

La final, care credeți că este principala provocare pentru Beth și Rip în noul serial „Dutton Ranch”

Cole Hauser: Începe chiar de la început. Aș spune că provocarea este reconstrucția. Provocarea este găsirea liniștii. Provocarea este să poți cumva să fii părinte pentru un băiat de 19 ani, pentru prima dată în viețile lor. Și să putem să ne concentrăm energia pe asta și să vedem că, de fapt, nu facem o treabă atât de bună. Provocarea este să fii cowboy într-o lume nouă, într-un stat nou. Provocarea este să vorbești spaniolă. Știți, adică Rip nu are nicio idee despre ce spun oamenii din jurul lui, în Texas.

Kelly Reilly: Provocările sunt peste tot. Adică am pierdut totul, personajele acestea au pierdut totul de atâtea ori. Sunt destul de experte în adaptare, dar aici sunt ca peștii scoși din apă.

Cole Hauser: O provocare sunt și banii. Adică suntem falți, într-un anumit sens. Am pus totul în acest ranch. Toate jetoanele sunt pe masă și am mers „all in”.

Kelly Reilly: Literalmente am pierdut totul, în afară de hainele care erau pe noi. Așa că, în felul său, să o iei de la capăt a fost și darul, și provocarea.