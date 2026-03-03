Noul serial „Yellowstone” a devenit un succes instant în streaming, dar schimbarea majoră a direcției nu a convins pe toată lumea

Numele cineastului american Taylor Sheridan a devenit sinonim cu unele dintre cele mai apreciate seriale lansate în ultimii ani, însă noua serie din universul „Yellowstone” creat de acesta nu i-a convins pe unii fani.

Având în vedere succesul de care s-a bucurat serialul „Yellowstone” lansat în 2018, seriile „spin-off” bazate pe acesta, și alte producții ale lui Sheridan, în vârstă de 55 de ani, nu e surprinzător că noul serial „Marshals: O poveste Yellowstone” a avut parte de un debut puternic în streaming.

Datele FlixPatrol, un site de referință ce monitorizează în timp real popularitatea diferitelor filme și seriale disponibile pe marile platforme de streaming, arată că „Marshals” a urcat pe poziția a doua în clasamentul celor mai urmărite serii ale Paramount+, în spatele doar a „South Park”.

Clasamentul intern publicat de SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează în România și restul Europei majoritatea producțiilor Paramount+, arată că noua serie „Yellowstone” a urcat pe prima poziție după debutul său în data de 2 martie. Serialul va avea în total 13 episoade, unul nou urmând să fie lansat pe SkyShowtime în fiecare zi de marți.

În mod atipic și, poate ca semn al popularității de care s-au bucurat producțiile „Yellowstone” și în Europa, SkyShowtime îl difuzează în streaming concomitent cu lansările episodice în SUA, la TV pe CBS și în streaming pe Paramount+.

Top 3 cele mai urmărite seriale pe SkyShowtime la începutul lunii martie, FOTO: Captură de ecran SkyShowtime

Noul serial „Yellowstone” e unul aparte

„Marshals” rupe tradiția numeroaselor producții derivate din „Yellowstone” prin modul în care este construit. Spre deosebire de „1883” – serialul cu Tim McGraw, Sam Elliott și Faith Hill – și „1923” – cel cu Harrison Ford și Helen Mirren, care au funcționat ca povești prolog ce explorau istoria familiei Dutton, Marshals este un „sequel”.

După cum arată ScreenRant, povestea sa se învârte în jurul lui Kayce Dutton și a viitorului său după încheierea poveștii originale din „Yellowstone”. În loc să se întoarcă în trecut, acest spin-off privește înainte, către viitorul francizei.

„Marshals” este de asemenea primul serial derivat din „Yellowstone” care nu se concentrează pe ferma familiei sau, în general, pe gestionarea unei ferme. În schimb, producția are un ton mai orientat spre acțiune, cu o structură procedurală, foarte diferită de tipurile de povești prin care trecea Kayce în serialul original.

Variety notează că, dintre toți membrii familiei Dutton, Kayce a fost de multă vreme cel mai apropiat de figura unui erou convențional: un veteran militar și un soț iubitor pentru Monica (jucată de Kelsey Asbille), o amerindiană din rezervația fictivă Broken Rock din Montana. Mariajul său îl pune adesea pe Kayce în opoziție cu propria familie.

Când Pete Calvin (Logan Marshall-Green), fostul camarad de război al lui Kayce, îl roagă pe acesta să se alăture unității tactice pe care o conduce în cadrul U.S. Marshals, propunerea îl transformă pe fiul risipitor al familiei Dutton într-un om de aplicare a legii.

Serialul „Marshals: O poveste Yellowstone” nu a fost scris de Taylor Sheridan

În afară de firul temporal al poveștii, cealaltă schimbare majoră pentru „Marshals” este că acesta e unul dintre extrem de puținele seriale asociate lui Sheridan care nu a fost creat chiar de el – un cineast notoriu pentru implicarea sa în toate etapele procesului de producție, care a susținut la un moment dat că nu are nicio idee ce face un coordonator de scenarii.

Pentru majoritatea serialelor sale, inclusiv cele din afara universului „Yellowstone” precum „Primarul din Kingstown” sau „Lioness”, Taylor Sheridan este atât creator, cât și scenarist, regizor și producător executiv. În schimb, noul serial „Marshals” este doar „bazat pe personaje create de” Sheridan și de John Linson, care a creat alături de el „Yellowstone”.

Iar Sheridan a fost în cazul de față doar producător executiv al noului serial produs de CBS, la fel ca pentru „Lawmen: Bass Reeves”, seria din 2023 care le-ar putea fi de asemenea familiară fanilor „Yellowstone”. Spre deosebire însă de „Lawmen”, noua serie a fost în mare parte respinsă de criticii de film, având o rată a aprobării din partea lor de doar 43% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Taylor Sheridan la premiera din decembrie 2022 a serialului „1923”, una dintre seriile derivate din „Yellowstone”, FOTO: Steve Ferdman / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

În ceea ce îi privește pe fani, aceștia îi dau nota 6,9 / 10 pe IMDb, dar numărul recenziilor este încă mic, de sub 1.000 în momentul redactării acestui articol. Nota nu e una catastrofală, dar e cu mult în urma serialelor „Yellowstone” anterioare.

„1883” are pe IMDb o notă de 8,6 / 10, la egalitate cu serialul original ce s-a încheiat în 2024, în timp ce „1923” are 8,3 / 10. Chiar și „Lawmen: Bass Reeves” stă ceva mai bine, cu 7,3 / 10, în timp ce „Landman”, un alt serial pentru care Sheridan a ocupat toate funcțiile importante, are 8,2 / 10. Totuși, revista Variety concluzionează că noul serial nu este neapărat unul de ignorat:

„’Marshals’ nu are strălucirea ostentativă a unui proiect Sheridan veritabil; nu este ‘Landman’, în care adolescenții poartă discuții alarmant de directe despre sex cu părinții lor, iar Billy Bob Thornton înjură fără oprire. Este o modalitate mai modestă, mai puțin volatilă și, prin urmare, poate mai durabilă de a extinde ‘Yellowstone’ într-un spațiu și mai mainstream, după ce deja a cucerit cultura populară. Acești șerifi sunt aici ca să-și facă treaba cu minimum de agitație, iar serialul care le poartă numele procedează la fel”.