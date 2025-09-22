Serie de atacuri reușite revendicate de armata ucraineană: Un sistem S-400, „stocuri masive” dintr-un hub de drone și un depozit cu muniție pentru tancuri, lovite

Sistem de apărare aeriană rusesc S-400, desfășurat pe terenul de antrenament din regiunea Brest, Belarus, pe 10 februarie 2022. FOTO: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Forțele ucrainene au distrus stocurile de muniție și drone rusești în două atacuri separate, efectuate în teritorii ale Ucrainei aflate sub ocupație, în lunile august și septembrie, a anunțat luni, 22 septembrie, Statul Major General al armatei Kievului.

Atacurile au avut ca scop „perturbarea planurilor rusești de ocupație ”, a afirmat armata, în contextul în care forțele Moscovei încearcă să avanseze în estul Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Un sistem rusesc de apărare antiaeriană S-400 a fost, de asemenea, lovit în regiunea Kaluga din vestul Rusiei, au anunțat luni, separat, forțele ucrainene de operațiuni speciale.

Dronele de atac ucrainene au lovit un lansator S-400 și un sistem radar după ce forțele speciale au detectat bateria în noaptea de 5 septembrie, au precizat forțele de operațiuni speciale.

Potrivit Statului Major General, gruparea ucraineană de forțe Dnipro a lovit, de asemenea, un hub rusesc de distribuție a dronelor pe 29 august, distrugând „stocuri masive” de aeronave fără pilot (UAV-uri).

Rușii încercau prin intermediul acelui hub să distribuie peste 19.000 de drone – inclusiv modelele Molniya, Boomerang, Vandal Novgorodsky și Gorynych – și echipamente conexe forțelor aflate în teritoriile ocupate ale regiunii Donețk.

Separat, armata ucraineană și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit un depozit de muniție al forțelor ruse în regiunea Luhansk, ocupată în mare parte, a anunțat Statul Major General.

Atacul a avut loc după ce camioanele rusești au livrat mii de mine, grenade, obuze de tanc, obuze de artilerie și alte tipuri de muniție forțelor ruse din apropierea localității ocupate Bohdanivka, aflată în regiunea Luhansk.

Muniția era destinată aprovizionării Regimentului 17 Tancuri din cadrul Diviziei 70 de Infanterie Motorizată a Rusiei, conform comunicatului transmis de conducerea armatei ucrainene.

„Vehiculele rusești au fost distruse împreună cu muniția”, a adăugat Statul Major General. Tipul de arme utilizate în aceste atacuri nu a fost specificat.

Pe parcursul războiului, forțele ucrainene au lovit în repetate rânduri obiective militare rusești și facilități industriale strategice, prin intermediul atacurilor cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune, în efortul de a afecta operațiunile ofensive ale Moscovei.

Mai devreme în cursul zilei de luni, serviciul de spionaj militar al Ucrainei (GUR) a anunțat că forțele ucrainene au lovit două aeronave amfibii rusești Be-12 Chayka în Peninsula Crimeea, ocupată încă din 2014. Atacul a fost efectuat pe 21 septembrie de unitatea specială Prymary („Fantomele”) a GUR, potrivit unui comunicat al serviciului. „Este primul atac asupra unui Be-12 din istorie”, a afirmat GUR. Unitatea Prymary a fost responsabilă, până acum, de o serie de atacuri cu drone reușite împotriva obiectivelor militare rusești.