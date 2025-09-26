Serviciile facturate companiilor au crescut ușor în iulie, reflectând nevoia de investiții și extindere

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor: evoluții semnificative în iulie 2025

Evoluția cifrei de afaceri în iulie 2025.

În luna iulie 2025, serviciile prestate companiilor a înregistrat o creștere de 3,9% față de iunie 2025 (serie brută) și de 3,3% (serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate). Comparativ cu iulie 2024, creșterea este de 9,2% (serie brută) și 8,6% (serie ajustată), semnalând un avans semnificativ al sectorului față de anul trecut.

Indicatorul „cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor” este foarte important deoarece reflectă dinamica unui sector esențial pentru funcționarea economiei. Acest indicator arată cât de activă este piața serviciilor profesionale – transporturi, comunicații, IT, consultanță – pe care firmele le contractează pentru a-și susține activitatea.

Creșterea acestui indicator sugerează o nevoie mai mare a firmelor pentru servicii specializate, ceea ce reflectă investiții, extindere sau modernizare în economie și, implicit, o tendință pozitivă pentru dezvoltarea economiei private. De asemenea, el oferă informații utile pentru analiza conjuncturii economice și ajută la corelarea evoluției cu alți indicatori macroeconomici, precum Produsul Intern Brut sau ocuparea forței de muncă în sectorul terțiar.

Autoritățile, investitorii și analiștii folosesc acest indicator pentru a evalua sănătatea sectorului serviciilor, a previziona trendurile pieței și a fundamenta deciziile de politică economică.

Performanța pe principalele activități

Sectroul transporturilor a avut cea mai mare contribuție la creșterea lunară, cu o creștere de 12,6% (serie brută), urmat de comunicații (+3,6%), alte servicii prestate întreprinderilor (+2,4%) și activități de servicii informatice (+0,9%). În schimb, activitățile cinematografice și de difuzare TV au scăzut cu 6,6% față de luna precedentă.

Evoluția anuală și pe perioada 1.I–31.VII.2025

Față de perioada 1 ianuarie–31 iulie 2024, cifra de afaceri pe sector a crescut cu 0,6% la serie brută, dar a scăzut cu 0,2% la serie ajustată, indicând oscilații temporare pe fondul unor influențe sezoniere.