Sesizarea lui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre, analizată de CCR. Care sunt obiecțiile președintelui

Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care permite atribuirea gratuită către autoritățile locale a unor suprafețe din plajele Mării Negre.

În luna noiembrie 2025, Nicușor Dan a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, transmite Agerpres.

Legea contestată stabileşte ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, pentru a fi amenajate ca plaje publice.

Titularul dreptului de proprietate este statul, întrucât faleza şi plaja mării sunt prevăzute în lista bunurilor care aparţin domeniului public al statului, se menţionează în sesizare.

Președintele Nicușor Dan contestă legea, susținând că autoritățile administrației publice locale nu sunt instituții de utilitate publică și, prin urmare, nu pot primi bunuri din domeniul public al statului în folosință gratuit.

Astfel, președintele spune că legea ce vizează atribuirea în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre a unei cote de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic contravine articolului 136 alineatul 4, teza finală din Constituţie, întrucât aceste entităţi nu reprezintă instituţii de utilitate publică.