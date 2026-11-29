Sfântul Apostol Andrei, prăznuit în fiecare an pe 30 noiembrie, este una dintre cele mai importante sărbători pentru români, el fiind considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun, adică 29 spre 30 noiembrie, este asociată în popor cu mai multe tradiții și superstiții.

Sfântul Andrei marchează ultima mare sărbătoare cu cruce roșie din calendarul ortodox al lunii noiembrie, înaintea începutului perioadei dedicate pregătirilor pentru Crăciun.

Noaptea Sfântului Andrei este marcată de obiceiuri, tradiţii, superstiţii de sorginte precreştină, vizând apariţia strigoilor, farmece şi ghicirea ursitului, dar şi protecţia oamenilor, a locuinţelor şi a animalelor, scrie News.ro.

În credința populară, „Andrei cap de iarnă” (aşa cum i se spune în Bucovina) permite producerea unei îmbinări între lucrurile malefice şi cele benefice, dispărând hotarul dintre ele.

Astfel, în noaptea Sfântului Andrei, „umblă strigoii” să fure „mana vacilor”, „minţile oamenilor” şi „rodul livezilor”. De aceea, în multe locuri, gospodinele atârnă cununi de usturoi ori ung porţile, uşile şi geamurile, dar şi coteţele animalelor, cu usturoi zdrobit pentru a preveni pătrunderea duhurilor rele.

Acest usturoi va fi folosit de-a lungul anului care va veni ca tratament pentru diverse boli, ca mijloc de protecţie faţă de duhurile malefice, precum şi ca modalitate de a atrage un posibil partener de viaţă, a ursitului (după ce, în prealabil, usturoiul a fost sfinţit la biserică şi păstrat la icoană).

O altă superstiție legată de noaptea Sfântului Andrei, este cea în care sunt adus în casă crenguțe de vișin. Dacă înfloresc până la Crăciun, înseamnă că va fi un an bogat.

Un alt mijloc este semănarea de grâu în mici vase sau folosirea a 12 cepe (pentru cele 12 luni ale anului) lăsate în pod până la Crăciun. Cele stricate sunt semn de lună ploioasă, cele încolţite sunt semn de bogăţie.

Busuioc sub perne pentru tinere

O altă superstiție este pentru tinerele care vor să-şi afle ursitul. Ele ascund sub pernă busuioc sfinţit, astfel încât chipul bărbatului să le apară în vis. Este cea mai cunoscută tradiție, dar nu și singura.

Mai pot apela la „făcutul cu ulcica”, folosind un vas nou de lut, cărbuni încinşi şi incantaţii magice, sau, la miezul nopţii, se uită într-un pahar cu apă „neîncepută”, aşezat pe cenuşă, în care lasă să cadă o verighetă sfinţită.

Totodată, conform tradițiilor, până la Crăciun, femeile nu mai ţes şi nici nu mai torc, ca să nu stârnească mânia Maicii Domnului.

Pe de altă parte, condiţiile meteorologice din noaptea Sfântului Andrei pot prevesti cum va fi iarna, care nu va fi grea, dacă afară este senin şi cald. În schimb, un cer întunecat, cu lună plină, ninsoare sau ploaie sunt semn de iarnă cu troiene mari.

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