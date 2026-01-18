„Sfârșitul ordinii internaționale”. De ce strategia agresivă a lui Trump pentru Groenlanda naște temeri privind moartea NATO

Donald Trump, fotografiat în timp ce părăsește conferința de presă pe care a susținut-o după summitul NATO din iulie 2018, FOTO: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia Images

Dacă America ar absorbi Groenlanda, fie prin forță, fie altcumva, criza rezultată ar putea distruge încrederea europeană în articolul 5, clauza de apărare reciprocă a Alianței Nord-Atlantice, într-un moment în care aliații ar trebui să se concentreze pe amenințarea Rusiei, spun mai mulți analiști și foști sau actuali oficiali, citați de The Economist, New York Times și Financial Times.

Strategia agresivă a lui Donald Trump privind Groenlanda lovește în mod direct coeziunea NATO.

Oficialii UE discută acum cum să răspundă amenințărilor Washingtonului, care a promis taxe vamale suplimentare împotriva unor state europene, până când Danemarca va accepta să cedeze SUA insula arctică pe care președintele american și-o dorește atât de mult.

Un război comercial pare probabil, în condițiile în care nici Danemarca, nici aliații săi europeni nu dau semne că sunt dispuși să cedeze.

Iar miza pentru NATO este enormă, au subliniat mai multe voci, inclusiv ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un moment în care aliații se confruntă cu mai multe amenințări, Rusia în special.

Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a avertizat la începutul lunii că „dacă Statele Unite decid să atace militar o altă țară NATO, atunci totul s-ar opri”.

Nu toată lumea este de acord că NATO ar putea să dispară peste noapte, dar mulți avertizează că încrederea care a stat la baza Alianței Nord-Atlantice în ultimele decenii ar fi spulberată.

America rămâne coloana vertebrală politică și militară a NATO

Disputele între membrii NATO nu sunt o noutate, amintește The Economist.

În perioada 1950-1970, Marea Britanie și Islanda au purtat așa-numitele războaie ale codului, navele islandeze deschizând focul în 1975.

Mai notabil, Turcia a invadat Ciprul în anul precedent, intrând în conflict direct cu trupele greco-cipriote și unele trupe grecești. Grecia a răspuns retrăgându-se din comandamentul militar integrat al NATO pentru șase ani.

În 1996, un avion de vânătoare grec a doborât un avion de război turc deasupra Mării Egee. Iar în 2020, o navă de război turcă și-a fixat radarul de control al focului asupra unei fregate franceze în Marea Mediterană, pe fondul tensiunilor legate de războiul civil din Libia.

Aceste ciocniri au avut un impact redus pe termen lung.

Amenințările americane la adresa Groenlandei sunt însă mult mai grave, deoarece America rămâne coloana vertebrală politică și militară a NATO, observă revista britanică.

Un general american ocupă, așa cum se întâmplă de 75 de ani, funcția de comandant suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR). Planurile de apărare ale NATO pentru Europa – inclusiv Groenlanda – au fost elaborate de ultimul SACEUR, Chris Cavoli, și presupun un grad ridicat de implicare americană.

Ofițerii militari americani ocupă funcții de conducere și sunt prezenți în toate comandamentele importante. Fără puterea aeriană și serviciile de informații americane, forțelor NATO le-ar fi mult mai greu și mai costisitor să învingă agresiunea rusă.

Încrederea în articolul 5 ar fi spulberată

Dacă America ar absorbi Groenlanda, fie prin forță, fie altcumva, criza rezultată ar putea distruge încrederea europeană în articolul 5, clauza de apărare reciprocă a alianței, au avertizat mai multe voci

Trump a aruncat oricum în mod frecvent urme de îndoială cu privire la soliditatea acestui angajament.

În discuție este articolul 5 din tratatul fondator al NATO, care prevede că un atac asupra unui aliat este considerat un atac asupra tuturor. Un astfel de atac declanșează obligația fiecărui membru NATO de a răspunde, deși nu neapărat cu forța armată.

Tratatul nu prevede în mod explicit ce s-ar întâmpla dacă un aliat ar ataca un alt aliat. Articolul 5 a fost invocat o singură dată în istoria NATO, după atacurile Al Qaeda asupra Statelor Unite din 11 septembrie 2001, astfel încât nu există precedente care să ofere îndrumări.

Din punct de vedere tehnic, a explicat pentru New York Times Sten Rynning, analist NATO și profesor la Universitatea din Danemarca de Sud, orice aliat NATO ar avea dreptul să împiedice alianța să trimită forțe pentru a apăra un aliat atacat.

Dacă Statele Unite ar invada Groenlanda, Washingtonul ar împiedica „fără îndoială” intervenția alianței, a spus el, „iar NATO ar fi blocată”.

În acel moment, Rusia ar putea profita de haosul intern pentru a testa NATO, trimițând forțele sale armate pe teritoriul alianței, a spus Rynning. „Și atunci, dacă NATO nu ar putea reacționa la asta, ar fi practic defunctă”, a spus el.

Avertisment din Germania

Chiar dacă nu vor avea loc lupte pe străzile din Nuuk, șocul unei anexări aproape fără vărsare de sânge ar fi un moment de deziluzie profundă și ireversibilă.

„Cum poate NATO să-și continue activitatea critică față de Rusia, în condițiile în care cel mai puternic membru al său încalcă suveranitatea teritorială a unui alt membru?”, s-a întrebat Julie Smith, care a fost ambasadoarea lui Joe Biden la NATO, potrivit The Economist.

Guvernele europene s-ar confrunta într-o astfel de situație cu o alegere dificilă. Unii ar argumenta că Groenlanda este prea mică și neimportantă pentru a justifica prăbușirea relațiilor transatlantice.

Alții ar fi îngrijorați că o ruptură ar putea determina Rusia să atace (sau cel puțin să testeze) apărarea europeană.

Într-un articol publicat în ziarul Die Zeit, zilele trecute, ministrul german al Apărării Boris Pistorius a susținut că o acțiune unilaterală a SUA ar fi o cale periculoasă, care riscă să submineze solidaritatea transatlantică.

„A acționa singur reprezintă o alternativă mai proastă și pune în pericol existența NATO ca alianță de apărare a Atlanticului de Nord”, a scris Pistorius, adăugând că Germania și partenerii săi sunt gata să își asume un rol mai puternic în Arctica și Atlanticul de Nord.

„SUA folosesc un limbaj destul de apropiat de cel al gangsterilor pe care ar trebui să-i controleze la Moscova și Beijing”

Un avertisment a venit și de la fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen.

Rasmussen, care este și fost prim-ministru danez, a declarat pentru Financial Times că Trump folosește Groenlanda „ca armă de distragere în masă de la amenințările reale”, cum ar fi războiul Rusiei în Ucraina.

„Pentru mine, a fost un proces dureros. Încă din copilărie, am considerat Statele Unite ca fiind liderul natural al lumii libere. Am vorbit chiar despre SUA ca fiind polițistul lumii”, a declarat Rasmussen, care a trimis trupe daneze să lupte alături de SUA în Afganistan.

„Acum vedem că Statele Unite folosesc un limbaj destul de apropiat de cel al gangsterilor pe care ar trebui să-i controleze la Moscova, Beijing etc”, a spus el.

„Sunt îngrijorat că atenția lumii este acum concentrată pe ceva care nu reprezintă o amenințare, nici pentru Europa, nici pentru Statele Unite – și anume Groenlanda, un aliat prietenos al Statelor Unite – în loc să se concentreze pe ceea ce ar trebui să fie punctul central în acest moment: și anume, cum putem să-l forțăm pe Putin să se așeze la masa negocierilor în Ucraina?”, a spus fostul secretar general al NATO.

„Diviziunile din Occident joacă în favoarea Rusiei. Sunt sigur că Moscova speră ca Groenlanda să devină icebergul care va scufunda NATO. Așadar, acest lucru depășește granițele Danemarcei și Groenlandei. Cucerirea Groenlandei ar însemna sfârșitul actualei ordini internaționale”, a avertizat Rasmussen.

Riposta europeană

O opțiune pentru Europa ar fi să riposteze. Europenii ar putea, de exemplu, să recurgă la sancțiuni economice prin sancțiuni și taxe vamale.

Uniunea Europeană s-a abținut de la represalii severe la taxele impuse de Trump, în parte din cauza dependenței sale de puterea militară americană. Dar amenințarea lui Trump ar putea schimba acest calcul.

După postarea sa, membri de rang înalt ai Parlamentului European au sugerat că acordul comercial încheiat anul trecut între America și UE în august nu va supraviețui.

Europa ar putea, de asemenea, să adopte o abordare economică mai agresivă, vizând companiile americane de tehnologie. Dar acest lucru ar trebui făcut în același timp cu creșterea de urgență a cheltuielilor pentru apărare.

Iar un nou război comercial ar exercita o presiune enormă asupra bugetelor.

Ce se va întâmpla cu bazele americane din Europa?

O problemă majoră ar fi viitorul forțelor și bazelor americane pe continent. Multe state europene ar dori ca acestea să rămână, indiferent de orice aventuri arctice, ca o garanție a securității.

Altele ar putea vedea amenințările cu eliminarea lor ca pârghie de negociere cu americanii. Ar fi extrem de dificil pentru America să-și proiecteze puterea militară în Africa și Orientul Mijlociu fără acces la bazele europene, cum ar fi Ramstein, un centru extins din Germania.

Confiscarea de către America a unui petrolier sancționat pe 7 ianuarie a depins de accesul la aeroporturile și bazele britanice, de exemplu, precum și de un sprijin nespecificat din partea Danemarcei.

Într-adevăr, capacitatea Americii de a monitoriza și contracara amenințările din Arctica – aparent ceea ce determină dorința de a anexa Groenlanda – depinde de cooperarea Groenlandei, Islandei, Marii Britanii și Norvegiei, printre alți aliați NATO.

„Există o lume în care alianța ar continua să funcționeze, dar fără încredere”

În cazul unei rupturi bruște însă, unele țări s-ar putea confrunta cu o criză în ceea ce privește forța lor de apărare, observă The Economist.

Multe forțe aeriene europene, spre exemplu, nu ar putea opera pe deplin flotele F-35, cel mai avansat avion de luptă, fără acces la comunicațiile americane, la datele de țintire și la muniții.

Acest lucru le-ar putea obliga să adopte o abordare mai ezitantă.

Liderii europeni s-ar putea trezi prinși între furia publică – 62% dintre germani și-au exprimat sprijinul pentru a veni în ajutorul Danemarcei într-un conflict cu America – și realitatea dependenței de SUA.

Prin urmare, unii spun că NATO este prea complexă pentru a fi dizolvată într-o singură zi, deși asta nu e o veste minunată.

„Impactul asupra alianței nu ar fi imediat”, a explicat Smith.

„Nu m-aș aștepta la un anunț grandios că alianța își închide oficial porțile. Există o lume în care alianța ar continua să funcționeze, dar fără încrederea care a stat la baza NATO de la înființarea sa, acum aproximativ 75 de ani”, a spus ea.