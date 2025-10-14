Sfârșitul unei ere: canalele muzicale MTV se vor închide după 40 de ani. Vor dispărea şi din România

Paramount Global a anunțat că va închide în Europa, până pe 31 decembrie 2025, cinci dintre canalele sale muzicale sub marca MTV, punând capăt unei perioade de peste patru decenii de difuzare continuă, potrivit EuroNews.com. Măsura va afecta și România, scrie Pagina de Media.

Vor fi închise cinci canale: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Acestea vor fi închise mai întâi în Marea Britanie și Irlanda, apoi în Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia.

Dar măsura va afecta și România, potrivit Pagina de Media cabliştii fiind deja informaţi despre încetarea emisiei.

Canalele licenţiate în Marea Britanie erau cele care emiteau şi în țara noastră, scrie sursa citată. Canalul principal, MTV HD, care difuzează în prezent preponderent formate de reality şi divertisment, va rămâne disponibil în Marea Britanie, dar nu este clar dacă el va rămâne și în România.

Decizia de închidere a canalelor MTV aparține gigantului media Paramount Global și face parte dintr-un amplu proces de restructurare și reducere a costurilor, dar și dintr-o schimbare majoră a modului în care publicul consumă muzică. Tot mai mulţi spectatori aleg platforme precum YouTube şi TikTok pentru a urmări videoclipuri muzicale, potrivit EuroNews.com.

Închiderea MTV marchează sfârșitul unei ere. Moștenire culturală începută în Statele Unite în 1981, când MTV a difuzat pentru prima dată videoclipul „Video Killed The Radio Star” al trupei The Buggles, se încheie aici. De acolo, au urmat momente iconice ale culturii pop. MTV a început să fie difuzat în Europa în 1987, iar emisiuni precum MTV Unplugged au marcat o generație întreagă.

Paramount Global va face până la finalul acestui an și și alte schimbări notabile pe pieţele din Europa Centrală şi de Est, unde canale precum TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra şi Paramount Network sunt așteptate să se închidă.

