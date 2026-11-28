Numărul programatorilor care scriu cod a scăzut cu aproximativ 30% între mai 2022 și mai 2025, dar numărul dezvoltatorilor de software, care atât scriu cod, dar analizează nevoile utilizatorilor, a crescut cu 10% în aceeași perioadă. Diferența e că a doua sarcină e mai complexă, explică profesorul Luis Garicano de la London School of Economics.

Locurile de muncă pe care inteligența artificială le va prelua cu cea mai mare dificultate sunt cele în care este esențial ca cineva să-și asume responsabilitatea pentru un rezultat sau un produs finit.

În schimb, cei care au sarcini individuale, care pot fi separate unele de altele, sunt cei mai vulnerabili la a-și pierde locul de muncă în dauna AI.

„Cu cât o sarcină constă mai mult într-o listă de activități separate, cu atât mai ușor poate inteligența artificială să le descompună una câte una, lăsând sarcina ca o cochilie goală. Acestea sunt adesea sarcinile disponibile pentru persoanele cu cel mai redus nivel de pregătire, inclusiv tinerii care doresc să-și facă intrarea pe piața muncii”, explică Garicano într-o opinie semnată în New York Times.

Teama românilor de pierderea locului de muncă

Studiul „Inteligența artificială în România”, publicat în octombrie 2026, arată că temerile majore ale românilor sunt pierderea locurilor de muncă din cauza AI (32%), lipsa controlului uman (28%) și înlocuirea creativității umane (27%).

Totuși, doar 4% dintre persoanele care lucrează se așteaptă ca propriul loc de muncă să dispară în următorii cinci ani din cauza AI, potrivit start-up.ro.

Tinerii din România percep diferit această teamă de a fi înlocuiți de AI decât persoanele în vârstă, arată o cercetare realizată de RoCoach împreună cu Novel Research în noiembrie, potrivit Agerpres.

Circa o treime dintre tinerii între 18 și 24 de ani (31%) consideră că AI poate înlocui în mare măsură experiența și îndrumarea oferite de un om, o opinie împărtășită de numai 7% dintre persoanele între 55 și 64 de ani.

Acest lucru este prezent și în SUA unde studiile au arătat că îngrijorarea a crescut cel mai mult în rândul celor care au absolvit facultatea după 2021, potrivit Gallup, una din cele mai mari companii de cercetarea de piață.

Cei care folosesc AI zilnic sau de mai multe ori pe săptămână au de peste două ori mai multe șanse să se teamă că postul lor va dispărea în cinci ani, a arătat un alt studiu Gallup.

Care sunt industriile vulnerabile

Joburile cele mai predispuse să dispară din cauza IA sunt cele care presupun activități repetitive, mecanizate și care nu necesită o calificare ridicată, explica Patricia Ardelean, cercetătoare de la Mercury Research, într-un interviu oferit în octombrie pentru HotNews

IT-ul, retailul, industria de automobile sau justiția sunt primele industrii care vor avea de suferit din cauza IT, exemplifica Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical, pentru HotNews.

„Locurile de muncă vor dispărea cu siguranță”

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, indica o „apocalipsă a locurilor de muncă” în repetate rânduri în ultimul deceniu. „Locurile de muncă vor dispărea cu siguranță, punct”, a declarat el în 2023.

Mesaje similare au venit și din partea lui Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, care a declarat pentru Axios anul trecut că inteligența artificială ar putea elimina jumătate din toate locurile de muncă de nivel începător din sectorul administrativ și ar putea face ca rata șomajului din SUA să ajungă la 20% în termen de cinci ani.

Cum ne asigurăm că AI nu ne ia locul

Profesorul Luis Garicano are un sfat pentru cei care vor să se asigure că locurile lor de muncă sunt mai puțin vulnerabile în fața AI: „să accepte locuri de muncă complicate”.

„Caută-ți o carieră în care să fii responsabil pentru un rezultat în ansamblu, mai degrabă decât pentru o mică parte a acestuia, și în care să ajuți oamenii cu priorități diferite să ajungă la un consens cu privire la ce trebuie făcut. Acest lucru poate însemna să alegi o companie mai mică și mai puțin cunoscută, dar în care să ai parte de mai multă diversitate, în loc de una mai strălucitoare, unde ești doar o rotiță înlocuibilă într-un mecanism”, afirmă profesorul de la London School of Economics.

Cum să ne ajustăm activitatea

Garicano oferă și exemple privind modul cum trebuie să arate activitatea unei persoane care să nu riște înlocuirea.

„Un consultant în domeniul întreprinderilor mici ar putea folosi cu ușurință inteligența artificială pentru a calcula veniturile și a realiza prezentări PowerPoint atractive. Totuși, va trebui să participe la întâlniri și să poarte discuții personale pentru a afla preferințele și nivelul de cunoștințe al angajaților, colegilor și clienților. Consultantul trebuie să ofere o recomandare clientului său, lucru pe care îl poate face cu adevărat doar dacă înțelege de ce acea recomandare este una bună”, explică profesorul.

În schimb, un programator care doar scrie cod este vulnerabil dacă nu-și ia sarcini suplimentare. „Scrierea codului reprezintă doar o parte a muncii. Dezvoltatorii trebuie, de asemenea, să înțeleagă ce își doresc diferite persoane de la software-ul lor și să evalueze și să susțină în mod constant deciziile luate pe măsură ce proiectul avansează”.

Din motivele similare, gigantul IT Anthropic pregătește 10.000 de ingineri care vor trebui să colaboreze cu clienții pentru a afla în ce scopuri pot folosi Claude.

„Capacitatea de a gestiona sarcinile complicate este ceea ce conferă valoare oamenilor într-o lume în care inteligența artificială devine din ce în ce mai avansată”, concluzionează Luis Garicano.