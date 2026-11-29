Executivul a simplificat recent, printr-o ordonanță de urgență, regulile pentru majorarea salariilor și pentru angajările din companiile de stat și regiile autonome. Decizia a fost criticată de europarlamentarul Siegfried Mureșan.

„Guvernul PSD crește salariile clientelei de partid, în loc să crească pensiile”, a afirmat duminică europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Liberalul a acuzat PSD de favorizare a propriilor membri prin adoptarea unei ordonanțe de urgență în această săptămână.

„În Programul de guvernare pe care l-am propus în septembrie am spus clar că, odată redus deficitul, creșterea pensiilor va fi prioritatea noastră zero. PSD a respins programul nostru de guvernare, promițând că va ‘da mai mult’ când va ajunge la guvernare. Iată că a dat. Și-a dat sieși“, a acuzat Mureșan.

„În timp ce pensionarii încă așteaptă indexarea pensiilor, guvernul PSD a dat drumul, printr-o ordonanță aprobată pe șest, OUG 47/2026, la majorările salariale la companiile de stat și la regii și a devansat cu o lună aplicarea recompenselor de performanță la ANAF și Vamă”, a continuat el.

Mureșan a mai spus că măsurile actuale ale PSD îi ajută doar pe membrii de partid, nu pe cetățenii care au cu nevoie.

Gabriela Horga: „Clientela este prima”

Și senatoarea PNL Gabriela Horga a acuzat duminică, într-o postare pe Facebook, că ordonanța de urgență permite majorări salariale și angajări inclusiv în companiile de stat cu pierderi sau datorii istorice la buget.

„Guvernul controlat de Marian Neacșu a dat liber la majorarea salariilor și la angajări în companiile cu capital de stat și în regiile autonome chiar pe finalul anului 2026”, a scris Gabriela Horga.

Ea a spus că aceste companii trebuie doar să ceară aprobare de la miniștrii PSD și să își rectifice bugetele până la finalul anului, fără să mai fie nevoie de un memorandum al Guvernului. „Practic, domnul Neacșu i-a mai luat o competență domnului Niculescu și a dat-o direct în stiloul miniștrilor PSD care au companii în subordine”, a adăugat senatoarea liberală.

Gabriela Horga a amintit că ordonanța vine la o săptămână după promisiunile lui Marian Neacșu privind reforma companiilor de stat și după majorările recente de la Transgaz și Transelectrica.

„Acum, prin OUG 47, au dat liber la majorări de salarii și la angajări în toate companiile de stat. Cu siguranță că vor profita de această ocazie și PSD își va mai angaja alți sinecuriști, pe salarii mari. Un motiv există pentru această «prioritate», nu? Păi, nu din acest motiv l-au demis pe Bolojan?”, a afirmat ea ea.

Senatoarea PNL a mai vorbit despre subvențiile de 14–19 miliarde de lei pe care statul le pompează anual în aceste companii și despre faptul că salariile medicilor, profesorilor, polițiștilor sau militarilor nu au mai fost indexate de câțiva ani.

„Să vedem cum va explica PSD pensionarilor că nu sunt bani pentru indexarea pensiilor cu 7,3% (cât prevede legea), dar sunt bani pentru salarii mari în companii păguboase, pentru subvenționarea pierderilor și pentru angajarea rudelor și prietenilor sau pentru pensionarii speciali angajați în companiile de stat”, a continuat Gabriela Horga.

Totodată, ea a acuzat că legea guvernului Bolojan privind limitarea cumulului pensiei speciale cu salariul la stat este blocată la Camera Deputaților de Sorin Grindeanu: „Clientela este prima sub protecția PSD”.

Ce prevede OUG 47/2026

Ordonanța de urgență 47/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 26 noiembrie, simplifică regulile pentru majorarea salariilor și pentru angajările din companiile de stat și regiile autonome, permițând aprobarea acestora prin ordin de ministru sau prin hotărâri ale autorităților locale, fără a mai fi necesar un memorandum în ședința de guvern, scrie Profit.ro.

Actul normativ permite creșterea salariilor în limita indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026 și devansează cu o lună, de la 1 ianuarie 2027 la 1 decembrie 2026, aplicarea mecanismului de recompensare financiară a angajaților din ANAF și Vamă.

Premierul Luca Niculescu a declarat la începutul lunii noiembrie, la televiziunea publică, că pensiile ar urma să fie indexate cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare.