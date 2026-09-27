Siegfried Mureşan, mesaj către PSD după scandalul legat de ambasadoarea americană și demiterea lui Bolojan: „Votul de săptămâna viitoare e cea mai bună ocazie să demonstreze”

Premierul desemnat Siegfried Mureşan, care urmează să vină săptămâna viitoare în Parlament pentru votul de învestitură, a comentat duminică pe marginea scandalului generat de articolul din The Wall Street Journal potrivit căruia ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a dat de înțeles că americanii au fost implicaţi în demiterea Guvernului Bolojan.

„Oamenii politici care au avut contacte cu doamna ambasador trebuie să ne explice exact care au fost acele contacte, cu ce scop, dacă au ajutat România, în ce măsură și dacă au servit intereselor altor state. Eu doresc un parteneriat pe picior de egalitate cu toți partenerii strategici ai României, cu toate statele membre ale Uniunii Europene, nu de pe o poziție de superioritate, dar nici de pe o poziție de inferioritate”, a declarat Siegfried Mureşan într-un interviu pentru Cotidianul.

„Deci, aştept cât mai curând ca toţi cei care au intrat în contact cu domnia sa să ne explice exact care au fost beneficiile concrete pe care le-au obţinut pentru România de pe urma acestor contacte şi dacă au discutat vreodată despre decizii sau proiecte defavorabile României şi defavorabile plătitorului de taxe din România”, a insistat premierul desemnat la Cotidianul.

Siegfried Mureşan a făcut referire la acest subiect și într-o postare pe Facebook, duminică. „Domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din „The Wall Street Journal”. Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării”, a scris Mureşan.

Dezvăluirile Wall Street Journal

Investigația publicată de ziarul american Wall Street Journal o are în centru pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Concret, WSJ a relatat vineri că, în martie, la o cină la Atena cu oficiali americani și greci, Guilfoyle a sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea lui Bolojan.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, le-ar fi spus ambasadoarea celor prezenți la cina de la Atena.

Informaţiile difuzate de Wall Street Journal au fost corelate, în spaţiul public românesc, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei Bogdan Ivan au avut-o cu diplomata americană, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

Dezmințirile lui Grindeanu

Anterior, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a respins, tot într-o postare pe Facebook, acuzațiile privind „o așa-zisă conspirație împreună cu americanii”, după ce articolul din presa americană a fost preluat de mass-media din România.

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs”, a scris duminică la prânz Sorin Grindeanu.

Potrivit lui, explicația pentru căderea Guvernului Bolojan este una „mult mai simplă”. „Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard”, a scris șeful PSD.

„Cu tupeu, adevărații trădători de țară mă acuză de „blat cu americanii”. Dar cine sunt ei?!”, a continuat Grindeanu.

El a susţinut că acuzatorii săi au adoptat decizii „contrare” intereselor României. „Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la UE. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată”, a mai spus șeful PSD.

În finalul mesajului, Grindeanu a insistat că PSD nu va vota Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan.

„Această nouă tentativă de manipulare din ultimele 48 de ore ne convinge cu atât mai mult că nu putem susține un Guvern clădit pe minciuni și incompetență. Cam atât despre trădare națională. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român!”.

Americanii vor să-și vândă gazul prin „Coridorul Vertical”

În luna aprilie, Kimberly Guilfoyle, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, a fost prezentă la o conferință The Economist la București.

Acolo, atât ea, cât și ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, au spus că Statele Unite sunt interesate de proiectul „Coridorul Vertical” – ruta de transport al gazelor care leagă Grecia cu Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina.

„Prin conectarea terminalelor GPL din Grecia la România, prin Bulgaria și Moldova până în Ucraina, acest coridor vertical este mai mult decât infrastructură, el reprezintă libertatea”, a afirmat atunci Guilfoyle.

Oficialul american a precizat că este „nevoie de acțiuni concrete, avem nevoie de companii aici și de alți actori în regiune pentru a asigura lanțul energetic al Statelor Unite. Acestea sunt mult mai mult decât simple aranjamente comerciale. Ele reprezintă un parteneriat strategic cu Statele Unite, care vă va susține securitatea energetică în deceniile următoare”.

Ce spunea ministrul PSD al Energiei

Tot atunci, ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a spus că respectivul Coridor Vertical „este o investiție strategică în securitatea energetică a regiunii, inițiată de România și dezvoltată împreună cu partenerii noștri din SUA, Bulgaria și Grecia”.

„Gazul natural lichefiat (LNG) este o componentă esențială pentru diversificare și securitate energetică. Pe scurt, vom avea mai multe rute de aprovizionare, mai multă siguranță și, cel mai important, prețuri mai bune la energie“, a afirmat Ivan.

„Trebuie să mizăm pe avantajele noastre, iar consolidarea relației cu Statele Unite este fundamentală”, a mai afirmat oficialul român.

Coridorul apare în programul premierului desemnat Mureșan

Coridorul Vertical este menționat și în programul de guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșa, în contrextul parteneriatului strategic cu SUA prin investiții în tehnologie, energie, apărare.

„România devine platformă energetică regională în parteneriat cu SUA, prin infrastructura Coridorului Vertical“, se menționează în document.

De asemenea, la punctul privind proiectele strategice se anunță „consolidarea rolului de tranzit al României prin Coridorul Vertical”, iar la măsuri este trecută „finalizarea tronsoanelor românești ale Coridorului Vertical”.