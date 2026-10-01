Siegfried Mureșan, critici dure joi dimineață după ce nu a trecut testul Parlamentului: „A venit, a glumit, a mințit, și apoi a fugit”

PSD nu a intenționat niciodată să voteze un guvern serios, a afirmat Siegfried Mureșan joi dimineață, la o zi după ce cabinetul propus de el nu a trecut de votul Parlamentului.

Într-o postare pe Facebook, Mureșan l-a criticat dur pe liderul PSD, Sorin Grindeanu: „Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin așteptările ieri în parlament. A fost exact așa cum ne așteptam de la el: a venit, a glumit, a mințit, și apoi a fugit.”

„Deși este președintele Camerei Deputaților, a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot. Vitejie ca în noaptea OUG 13”, a continuat el.

„Am realizat cu toții acum că intenția PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota. Intenția lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminați”, a mai spus Mureșan.

Guvernul Siegfried Mureșan a primit 182 voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire. În sală s-au aflat parlamentarii PSD, pentru a fi atins cvorumul necesar pentru ca ședința să nu fie amânată, care au spus însă din bănci „prezent, nu votez”.

Liderii AUR și PSD, George Simion și Sorin Grindeanu, au părăsit sala încă din timpul dezbaterilor.

„Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României”, a transmis marți liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce Parlamentul a respins, la votul de învestitură, guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan.

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat miercuri seară că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi un prim-ministru care „nu ar deranja pe nimeni” prin măsurile luate.

Fostul preşedinte Traian Băsescu crede că liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu îşi doreşte cu adevărat funcţia de prim-ministru, însă apreciază că dorinţa PSD de a reveni la guvernare ţine de accesul primarilor formaţiunii la fondurile publice.