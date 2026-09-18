Siegfried Mureșan respinge „teoriile conspirației” despre culisele desemnării sale: „Președintele înțelege riscurile instabilității politice”

„Cred că noi avem mult prea multe teorii ale conspirației în România”, a spus Siegfried Mureșan, când a fost întrebat dacă decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pentru funcția de premier a fost una ostilă față de PNL sau față de PSD.

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a fost însărcinat joi de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul.

Întrebat vineri seară, la Digi24, dacă el consideră că această desemnare a fost cumva una ostilă față de PNL sau față de PSD, liberalul a respins astfel de ipoteze drept „teorii ale conspirației”.

„Cred că noi avem mult prea multe teorii ale conspirației în România. Multe dintre ele nu se justifică, unele, poate, da. Președintele României a declarat astăzi că își dorește ca România să aibă un guvern, iar cred că președintele României înțelege riscurile pentru ca România să aibă în continuare o perioadă de instabilitate politică”, a afirmat Siegfried Mureșan.

El a invocat declarația făcută de Malgorzata Krzywicka, analistă a agenției de rating Fitch, care a avertizat că România riscă o retrogradare la „junk” dacă persistă criza politică de la București.

„Am văzut chiar în aceste ore agențiile de rating anunțând că stabilitatea politică este unul dintre criteriile esențiale pentru păstrarea încrederii României față de piețele financiare internaționale. Nu am motiv să cred că președintele României dorește instabilitate sau ceva rău pentru România, deci nu cred că teoriile conspirației își au locul aici”, a continuat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat se descrie drept „un argument în plus pentru a păstra ratingul de țară”

Siegfried Mureșan susține că învestirea unui „guvern responsabil”, cu el ca premier, „ar fi un argument în plus” pentru ca agențiile de rating să mențină România în categoria recomandată investițiilor.

„Este evident că situația actuală nu poate continua la nesfârșit. Mai rău decât a avea un guvern interimar serios ar fi să avem un guvern cu puteri depline neserios, dar mai bine decât să avem un guvern interimar serios este să avem un guvern cu puteri depline serios, deci, da, voi conduce un guvern responsabil. Nu pot vorbi în numele agențiilor de rating, dar cred că a avea un guvern responsabil, condus de mine, ar fi un argument în plus pentru agențiile de rating pentru a păstra ratingul țării noastre”, a conchis premierul desemnat.