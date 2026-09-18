Avertisment al agenției de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă criza politică persistă

„Cu cât criza politică din România persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea țării de a realiza ajustările necesare”, a declarat o analistă a Fitch, citată de Bloomberg.

România se află într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de credit la categoria „junk”, pe fondul crizei politice prelungite care pune în pericol credibilitatea fiscală, potrivit unei analiste de la Fitch Ratings, citată de Bloomberg.

Malgorzata Krzywicka a afirmat că capacitatea guvernului de a reduce și mai mult deficitul bugetar și de a prezenta un plan fiscal credibil va fi esențială pentru evaluarea capacității de plată pe termen scurt.

Următoarea evaluare Fitch: ianuarie 2027

Fitch are programată următoarea revizuire a ratingului de credit al României în ianuarie 2027.

România a evitat la limită retrogradarea în categoria „junk” în urmă cu două luni.

La sfârșitul lunii iulie, Fitch a menținut ratingul României la cel mai scăzut nivel de investiții, BBB-, cu perspectivă negativă.

Decizia a fost luată abia după ce guvernul a contestat evaluarea inițială a agenției de rating.

De atunci, încercările de a numi un nou prim-ministru cu o majoritate parlamentară stabilă au eșuat, crescând perspectiva unor alegeri anticipate.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală și la capacitatea de a realiza ajustările necesare”, a declarat Krzywicka într-un interviu.

Situația se complică cu fiecare săptămână de criză politică

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru al țării.

O altă încercare eșuată de a aproba un guvern ar apropia România de alegeri anticipate, prelungind incertitudinea și sporind riscurile pentru buget și pentru ratingul de credit suveran, observă Bloomberg.

Krzywicka a semnalat că pragul pentru menținerea ratingului crește cu fiecare săptămână de criză politică.

„Ceea ce trebuia să fie o remaniere guvernamentală relativ de scurtă durată, la momentul căderii guvernului în primăvară, s-a prelungit dincolo de vară”, a spus analista. „Iar acum am trecut deja de jumătatea lunii septembrie și încă nu avem o soluție”, a spus ea.

Alte agenții de rating au luat notă de această situație

Bloomberg scrie că și alte agenții de rating au luat notă de această situație. S&P Global are programată o revizuire a României la începutul lunii viitoare.

Moody’s Investors Service a confirmat ratingul Baa3 al României, cu perspectivă negativă, la începutul acestui an.

S&P va publica în 2 octombrie decizia privind România, care poate fi ori de menținere în categoria recomandată investițiilor, ori de retrogradare la junk. Reprezentanții S&P ajung la finalul săptămânii viitoare la București, urmând să se întâlnească cu oficialii Ministerului Finanțelor, cu conducerea BNR și cu reprezentanții altor instituții naționale.

„Întrucât ne aflăm în perioada de dinaintea evaluării pentru România din 2 octombrie, limităm comentariile externe asupra ratingului înainte de publicare”, au transmis joi seara târziu reprezentanții S&P Global Ratings pentru HotNews.

„Nu avem o opinie despre politică în sine. Ceea ce contează este efectul evoluțiilor politice asupra elaborării politicilor și, în special, asupra capacității și disponibilității unui guvern de a aplica măsurile pe care le anunță. Evaluarea noastră instituțională analizează previzibilitatea și eficacitatea elaborării politicilor, transparența instituțiilor și rezultatele obținute în materie de implementare”, au spus reprezentanții S&P.

Observațiile Fitch

În discuția cu Bloomberg, Krzywicka a afirmat că România are nevoie de o corecție suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru a contribui la stabilizarea creșterii datoriei publice pe termen mediu. Fitch estimează în prezent deficitul bugetar al României pentru 2026 la 5,9% din PIB, sub ținta de 6,2% stabilită de guvern.

Deși guvernul a redus decalajul de la 9,3% din PIB în 2024, elaborarea bugetului pentru 2027 și prezentarea unei traiectorii credibile către atingerea unui deficit de 3% sunt esențiale pentru a evita o retrogradare, a spus ea.

Krzywicka a afirmat că îmbunătățirea colectării impozitelor este una dintre metodele-cheie de reducere a deficitului în anii următori, întrucât „marja de manevră este limitată pe partea cheltuielilor” după măsurile de austeritate deja implementate.