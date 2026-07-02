Siegfried Mureșan, scut în fața președintelui Nicușor Dan: „Suspendarea este un act periculos”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, desemnat premier al coaliției PNL-USR-UDMR, critică inițiativa AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan, afirmând că demersul este lipsit de bază constituțională.

„Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook, adăugând că, potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat atunci când există încălcări grave ale Constituției.

„Este evident că nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția și nu există nicio bază pentru suspendare”, a adăugat el.

Liberalul a avertizat că amenințarea cu suspendarea „nu poate fi transformată în jocul politic al unui singur partid și trebuie respinsă ferm.” În plus, spune el, „suspendarea destabilizează țara. Am văzut acest lucru la suspendările nejustificate ale președintelui României din 2007 și 2012.”

„Trebuie să facem mereu distincție între dezbaterea și confruntarea democratică și asaltul instituțional. Dezbaterea democratică este benefică; asaltul este periculos și nu trebuie susținut niciodată.”, a mai spus el.

Siegfried Mureșan a amintit că Ilie Bolojan „a spus clar în spațiul public” că PNL nu va susține suspendarea președintelui Dan.

Decizia AUR de a declanșa suspendarea lui Nicușor Dan a fost luată miercuri în cadrul Consiliului Național. Reprezentanții partidului condus de George Simion îl acuză pe șeful statului de încălcarea Constituției, reclamând refuzul acestuia de a desemna o a doua propunere de premier după ce Cabinetul precedent a picat în Parlament.

Simion anunțase încă de marți că AUR va începe demersurile pentru suspendarea președintelui. El l-a somat pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern.