Siguranța emoțională – cel mai prețios Mărțișor pentru mame și copii

Luna martie este despre mame – despre iubirea lor nemărginită, despre grija pe care o poartă zi de zi, dar și despre provocările pe care le întâmpină în creșterea copiilor. În această perioadă dedicată lor, mii de părinți din întreaga țară primesc un dar neprețuit: sprijinul, înțelegerea și încrederea de care au nevoie pentru a construi relații sigure și echilibrate cu copiii lor.

Prin cea de-a doua etapă a campaniei „Discuții din Inimă”, Pepco România, alături de Fundația Noi Orizonturi, vine în sprijinul părinților, oferindu-le instrumente valoroase pentru a înțelege mai bine nevoile emoționale ale copiilor și pentru a-și dezvolta încrederea în propria capacitate de a le răspunde adecvat.

Această etapă este dedicată sprijinirii a 3.000 de părinți din întreaga țară, prin ateliere structurate și prin rețeaua de facilitatori formați pe baza metodologiei Cercul Siguranței , în cadrul proiectului „Inimi Deschise: Cercul Siguranței la tine acasă”, implementat de Fundația Noi Orizonturi.

Aceste întâlniri reprezintă mai mult decât simple cursuri de educație parentală – ele devin adevărate spații de siguranță emoțională, unde părinții își pot exprima deschis grijile, fricile și emoțiile pe care, de multe ori, nu le pot împărtăși nici măcar celor apropiați. Mamele care au participat la primele întâlniri vorbesc despre adevărate revelații, despre momente în care au înțeles că, înainte de a fi părinți perfecți, este esențial să fie părinți suficient de buni.

„M-a ajutat să schimb lentila pentru a înțelege cum în spatele unor comportamente nepotrivite ale copilului meu se ascundeau frica sau neîncrederea. Când înțelegi asta, îți dai seama de nevoia copilului. Vreau să fiu mâini sigure pentru copilul meu și cred că NICIODATĂ NU ESTE PREA TÂRZIU pentru a face asta.” – (A.C.)

În multe cazuri, aceste ateliere nu doar că ajută părinții să își înțeleagă mai bine copiii, ci îi fac să se redescopere pe ei înșiși, să își reevalueze propriile experiențe din copilărie și să găsească curajul de a schimba tipare vechi.

„Calea spre siguranță mi-a deschis ochii asupra modului în care experiențele din trecut mi-au influențat comportamentul. Am realizat că atașamentele pe care le formăm în copilărie pot avea un impact profund asupra relațiilor viitoare. Este minunat să fiu alături de copilul meu și să-i ofer siguranță. Sentimentul de a fi alături de copilul meu, de a lăsa în spate muzica înfricoșătoare, de a nu mai reflecta în oglindă comportamentul părinților față de mine este un moment profund și emoționant.” – (R.L.)

Un astfel de dar, oferit mamelor în luna martie, este mai prețios decât orice simbol material – este un mărțișor pentru suflet, o reconfirmare a puterii și importanței lor în viața copiilor.

„De la Cercul Siguranței am învățat cât de importante sunt mâinile mele atunci când copiii și soțul sunt în partea de sus a cercului, dar și când sunt în partea de jos. Cel mai important pentru mine este faptul că am reușit să-mi educ vocabularul, comportamentul, dar și să am mai multă încredere în mine că pot fi mai mult de atât. M-a făcut să-mi schimb gândirea negativă despre mine – că eu nu pot, că eu nu știu. Cercul Siguranței m-a făcut să-mi deschid mintea și sufletul.” –(A.G.)

Pentru multe dintre ele, aceste ateliere au fost mai mult decât un simplu program de educație parentală. Au fost o oglindă în care și-au privit emoțiile, o șansă de a-și înțelege mai bine propriile reacții și, mai ales, o oportunitate de a-și îmbrățișa copiii – poate, pentru prima dată, fără rețineri. În același timp, au avut ocazia de a simți și a înțelege impactul și căldura gesturilor mici, dar esențiale.

„După ce am parcurs primul capitol al acestui curs, m-am gândit să pun ceva în practică: i-am oferit fetei mele mici atâtea îmbrățișări și sărutări cât a avut ea nevoie. Nu a fost greu deloc, dimpotrivă: m-am simțit iubită și emoționată. Am în plan să mă las iubită de fetele mele și să încerc, la rândul meu, să le ofer dragostea de care au nevoie.” – (A.B.)

Cursurile din cadrul proiectului „Inimi Deschise: Cercul Siguranței la tine acasă”, le oferă părinților nu doar informații valoroase, ci și sprijin emoțional. Aici, ei învață că nu sunt singuri în încercările lor, că toți părinții au îndoieli și că cel mai important lucru pe care îl pot face pentru copiii lor este să fie acolo, prezenți și implicați.

Prin această campanie, Pepco România și Fundația Noi Orizonturi le oferă părinților instrumente practice și accesibile, bazate pe studii și experiență, pentru a-și crește copiii într-un mediu sănătos și echilibrat.

„După cea de-a doua întâlnire devine mai clar înțelesul Cercului Siguranței. Capătă acum sens ce înseamnă a fi MAI MARE, MAI PUTERNIC, MAI BLÂND, MAI ÎNȚELEPT în relația cu copilul. Vreau să fiu un sprijin stabil pentru copilul meu, să învăț să gestionez situațiile dificile, iar relația noastră să se bazeze pe încredere și siguranță. Cursul mă ajută să văd lucrurile trăite prin lentile noi și îmi dă speranța că niciodată nu este prea târziu să fiu alături de copilul meu.” –(M.B.)

Un dar neprețuit, un mărțișor emoțional, oferit din inimă pentru inimi deschise.

Cum se pot înscrie părinții

Părinții interesați se pot înscrie la cursuri -până la finalul lunii aprilie, în limita locurilor disponibile. Ei pot accesa harta virtuală disponibilă în linkul alăturat: https://inimideschise.noi-orizonturi.ro/#hartaproiectinimideschise , unde vor putea identifica facilitatorul cel mai apropiat de zona lor geografică și vor putea trimite o intenție de înscriere în program.

Campania „Discuții din Inimă” își propune să transforme felul în care părinții din România își privesc rolul și interacțiunea cu copiii lor, oferindu-le sprijin, ghidare și, mai ales, încrederea că sunt suficient de buni pentru copiii lor. Pentru că orice copil are nevoie, înainte de toate, de un părinte prezent și conștient de impactul pe care îl are asupra lui.

Articol susținut de Pepco