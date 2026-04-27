Simion nu exclude alianța AUR cu PSD contra lui Bolojan: „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare” / Critici la adresa lui Nicușor Dan, care refuză un guvern susținut de AUR

George Simion anunță că PSD și AUR dețin deja majoritatea necesară pentru a dărâma Guvernul Bolojan și îl acuză pe președintele Nicușor Dan de încălcarea Constituției prin refuzul unei astfel de guvernări.

După declarațiile comune făcute luni de Marian Neacșu (PSD) și Petrişor Peiu (AUR), în care au anunțat vor depune o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, George Simion a susținut o conferință de presă. Întrebat dacă ia în calcul colaborarea cu PSD pentru o viitoare guvernare, liderul AUR a răspuns:

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a răspuns Simion.

Simion a mai fost întrebat de ce colaborează acum cele două partide. El a răspuns că „exista riscul a două moțiuni de cenzură”.

„Am vrut să fiu eficient în această acțiune parlamentară, democratică și să nu există două moțiuni. De aceea l-am însărcinat pe liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, pentru redactarea unei moțiuni comune. Mai departe nu există alianțe, viitoare posibilități de guvernare, ci toate aceste discuții se vor purta în pașii următori. Pasul numărul 1 este ca moțiunea de cenzură să treacă cu un număr important de voturi”, a mai spus liderul AUR.

Liderul AUR: „Nicușor Dan încalcă Constituția”

Tot în conferința de luni, George Simion a susținut că PSD și AUR dețin deja majoritatea parlamentară necesară și a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan.

„Această coaliție a adus doar sărăcie. Singura strategie pe care România o are prin defuncta coaliție e să se împrumute extern cât mai mult. Mergem spre zid cu o viteză foarte mare, iar noi am decis să punem frână. Depunem moțiunea și mâine dacă avem cele 233 de voturi. Nicușor Dan încalcă Constituția când spune că nu acceptă un guvern PSD-AUR, el nu poate ignora voința majorității parlamentare”, a declarat Simion.

După ce a anunțat vineri că va semna demisiile din Guvern ale miniștrilor PSD și va numi interimatele propuse de către Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a precizat că dacă PNL sau PSD vor spune în consultările cu el că vor un guvern minoritar cu susținere AUR, atunci el nu va fi de acord cu acest scenariu.

„În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune vrem un guvern minoritat cu susținerea AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a declarat Nicușor Dan.