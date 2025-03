Simona Halep dezvăluie cum arată viața ei la aproape două luni de la retragere: „Pot să dorm liniștită, mă bucur de viaţă”

Simona Halep a declarat, duminică dimineaţă, că se bucură de viaţă după retragerea din tenis, subliniind că acum nu mai trăieşte într-un stres permanent din cauza turneelor.

„Îmi place foarte mult viaţa mea de acum. Sunt mult mai relaxată, pot să dorm liniştită ştiind că a doua zi nu am niciun program. Eu fiind o sportivă disciplinată, aveam un stres permanent. Acum descopăr lucruri noi, mă bucur de viaţă. Am mai multă grijă de mine, dau mai multă atenţie persoanei mele. Învăţ să trăiesc ziua de acum. În tenis mereu priveşti în viitor. Acum privesc în prezent şi trăiesc în prezent. Chiar mă bucur de această perioadă. Mulţi îmi spun că îmi va fi foarte dor de tine, deocamdată îmi este bine cum sunt acum”, a declarat Halep la emisiunea Aşii tenisului de la Digisport, citată de News.ro.

Halep a spus că perioada de suspendare pentru dopaj a marcat-o emoţional.

„La Miami am jucat cumva din eliberare, Dar nu eram pregătită fizic şi m-am accidentat. Apoi am făcut tot ce a fost posibil să mă recuperez să joc, mai ales că nu am vrut să mă operez. Am avut discuţii cu cei apropiaţi, familia, prietenii, care m-au şi sfătuit să mă opresc dar şi să continui. Am simţit cumva că fizic nu mai pot, parcă nu mai aveam şi adrenalina pe care o simţeam la gândul la turnee”, a spus Halep.

Halep a mai spus că nu programase să se retragă la Cluj, la Transylvania Open.

„Nici părinţii mei nu ştiam că mă voi retrage, am avut un feeling urât, parcă nu mai puteam. Şi la finalul meciului le-am spus că am decis să mă retrag. A fost decizia mea şi sunt împăcată că am luat-o la Cluj. Nu am vrut o ceremonie mare, am făcut cum am vrut eu, deşi Darren Cahill voia altceva. Dar ce am făcut, fac pe barba mea. Dar am învăţat mereu şi am ascultat mereu şi le mulţumesc tuturor care au fost alături de mine”, a adăugat Simona Halep.

Simona Halep, 33 de ani, cea mai importată jucătoare de tenis pe care a avut-o vreodată România, și-a anunțat pe 4 februarie 2025 retragerea, la Transilvania Open de la Cluj.

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Ea a pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.