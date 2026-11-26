România seamănă deseori cu oricare dintre noi când am fost luați din curtea școlii și am fost aruncați pe un teren profesionist, de 11 la 11. Cunoașteți sentimentul.

În calitate de posesor al unui glob de cristal, amicii, cunoscuții și șoferii de Uber, care sunt cei mai pasionați microbiști, mă întreabă de ce Nicușor Dan nu dă drumul raportului despre anularea alegerilor din decembrie 2024. Oamenii zâmbesc neîncrezători când le spun că nu am globul de cristal.

Dacă antrenorii sunt egali cu ultimul lor rezultat, nici jurnaliștii nu sunt mai „bazați” decât articolul pe care l-au publicat deja. Ce informații reușim să aflăm și să verificăm, acestea ajung și la oameni. Nu păstrăm undeva, ascunse, marile secrete.

Bine, nu știi, dar ce crezi?

O să răspund întâi la întrebarea de ce scriu despre acest subiect într-o publicație de sport.

E logic să fiți nedumeriți și poate chiar sceptici. Scriu pentru că sportul ne oferă exemple. Pentru că e necomplicat și pe înțelesul oamenilor.

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