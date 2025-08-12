„Singura fabrică din Rusia” care produce heliu pentru rachete a fost atacată cu drone ucrainene, susține spionajul militar ucrainean

Drone cu rachete Peklo cu rază lungă de acțiune produse în Ucraina. Credit line: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Dronele serviciului de informații militare ucrainean (HUR) au lovit luni, 11 august, uzina de heliu din Orenburg, o instalație rusă importantă situată la aproximativ 1.200 de kilometri de linia frontului din Ucraina, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

„Aceasta este singura instalație din Rusia care produce o componentă extrem de importantă utilizată în fabricarea rachetelor, industria spațială și sectorul aviației”, a declarat sursa din cadrul HUR pentru Kyiv Independent.

Mai mulți locuitori din zonă au raportat că au auzit drone zburând deasupra lor și o serie de explozii în apropierea fabricii.

Guvernatorul interimar al regiunii Orenburg, Yevgeny Solntsev, a confirmat că un atac a avut loc asupra regiunii, spunând că două drone au fost doborâte, dar nu a precizat dacă au fost daune sau victime.

Luni seară, la ora 20:00, ora locală, autoritățile ruse au închis o porțiune a autostrăzii M-5 Ural, în apropiere de Perevolotsky și Kholodnye Klyuchi, unde se află fabrica.

Nu se știe deocamdată cât de mari sunt daunele aduse fabricii.