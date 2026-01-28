Singurul argument invocat de Kremlin pentru a respinge studiul care arată că rușii au pierdut 1,2 milioane de soldați în Ucraina până acum

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în clădirea Universității Tehnice de Stat Bauman din Moscova, pe 16 aprilie 2025. Sursa foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Kremlinul a respins miercuri estimarea făcută de grup de experți americani potrivit căreia numărul victimelor militare ale Rusiei în războiul din Ucraina a ajuns la 1,2 milioane de oameni, spunând că aceste cifre nu prezintă încredere.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington a afirmat, într-un studiu publicat marți, că aproximativ 325.000 de soldați ruși au fost uciși în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, iar alți 875.000 au fost răniți sau sunt dați dispăruți.

„Nicio putere majoră nu a suferit, nici pe departe, un număr atât de mare de victime sau decese de la al Doilea Război Mondial încoace”, remarcă studiul publicat de CSIS.

Numai în 2025, au fost aproximativ 415.000 de soldați ruși morți sau răniți, cu o medie de aproape 35.000 pe lună, conform cercetării publicate de CSIS.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins concluziile studiului, afirmând că cifrele privind victimele ar trebui considerate de încredere doar dacă provin de la Ministerul rus al Apărării.

„Nu cred că astfel de rapoarte pot și ar trebui considerate informații sigure”, le-a spus Peskov reporterilor, în cadrul conferinței de presă zilnice, potrivit The Moscow Times.

Rusia a dezvăluit ultima dată pierderile sale pe câmpul de luptă în septembrie 2022, când a afirmat că 5.937 de soldați au fost uciși de la începutul invaziei pe scară largă.

O listă verificată a soldaților ruși morți în război, întocmită de publicația rusă independentă Mediazona în colaborare cu BBC, conținea 163.606 de oameni, la jumătatea lunii ianuarie. Raportul CSIS citează această listă în propria sa estimare.

În același timp, pentru armata ucraineană, CSIS a estimat pierderile între 100.000 și 140.000 de morți, cu încă 460.000 până la 500.000 de militari răniți sau dați dispăruți. Cu alte cuvinte, forțele ruse au suferit, comparativ cu cele ucrainene, pierderi de 2,5 la 1.

În altă ordine de idei, ONU a reușit să verifice că aproape 15.000 de civili au murit în Ucraina începând din februarie 2022. Numărul civililor ruși uciși este estimat la câteva sute.