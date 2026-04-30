Noi informații despre cel mai mare contract militar din SAFE. Ce va fi construit în România din blindatul de luptă care costă peste 11 milioane de euro bucata

România va încredința companiei germane Rheinmetall un contract de aproape 2,6 miliarde de euro pentru a produce la Mediaș 232 de blindate șenilate de luptă KF-41 Lynx, însă producția vehiculului militar nu va fi complet realizată în țara noastră. HotNews l-a întrebat pe ministrul Apărării ce anume nu va fi produs în România, dar și de ce a crescut cu aproape 330 de milioane de euro prețul pentru aceste blindate față de varianta inițială.

Cel mai mare contract prin SAFE (Security Action For Europe) va fi pentru mașina de luptă a infanteriei: vor fi achizționate 232 de vehicule Lynx pentru circa 2,598 miliarde de euro, cu un grad de localizare a producției de 40% la Automecanica Mediaș.

Prețul calculat per vehicul ar fi de 11,2 milioane de euro. MApN, în informarea trimisă Parlamentului, a prezentat că mașinile de luptă ale infanteriei Lynx vor fi produse la Mediaș, împreună cu Automecanica deținută de Rheinmetall, iar gradul de localizare al producției va fi de minim 40%.

Întrebat de HotNews ce înseamnă mai exact că vehiculul va fi produs „în proporție de 40% în România”, ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că, practic, întreg vehiculul va fi realizat local, mai puțin turela.

„Nu este obligația MApN de a identifica ce șurub se va produce aici, ci este obligația de a face dovada că procentul respectiv din suma totală se va produce în România. De unde vine diferența? Jumătate din valoarea Lynx-ului este turela, iar tehnica pentru a produce turela nu poate fi făcută în România. Și atunci este o obligație pentru ei de a face aici aproape 100% din restul vehicului. Per ansamblu este minim 40%”, a răspuns ministrul Radu Miruță.

În urmă cu aproape un an, Rheinmetall anunța că „a înființat o rețea locală cuprinzătoare de producție în România, care include atât propriile companii din țară, cât și noi parteneriate cu companii românești” care se va concentra pe „producția locală a vehiculului de luptă pentru infanterie Lynx la Rheinmetall Automecanica, cu un lanț de aprovizionare robust și o dependență redusă de furnizori externi”.

De ce a crescut prețul pentru Lynx?

O discrepanță privind programul de dotare cu mașini de luptă ale infanteriei ține de prețul final pentru care s-a cerut aprobarea în Parlament. Față de lista inițială SAFE, când s-a comunicat un număr de 298 de vehicule la o valoare de circa 3 miliarde de euro, acum în Parlament s-a cerut aprobare pentru 298 de vehicule cu o valoare estimată la 3,33 miliarde de euro, o creștere de 12%.

Dintre acestea, doar 232 de vehicule Lynx vor fi contractate prin fonduri SAFE, pentru circa 2,6 miliarde de euro, în timp ce diferența de 66 de vehicule vor fi contractate post-2030 prin alte fonduri.

Întrebat de HotNews de unde vine această creștere, ministrul Apărării a răspuns:

„Cu privire la creșterea prețului pentru Lynx… Am cerut suplimentari la dotare, cu acele spike-uri (n.r. Rachete ghidate antitanc Spike), care nu erau incluse în cererea inițială, iar asta a crescut prețul un pic. Raportat la aceleași produse pe care Rheinmetall le vinde altor țări, prețul este în zona mai mică decât a mediei. Pentru același produs pe care noi vom plăti 11,2 milioane de euro, noi la MApN avem calculat o medie de 13,7 milioane”.

Blindatul KF-41 Lynx prezentat la BSDA București / Sursă: HotNews – Victor Cozmei

Doar Ungaria și Ucraina mai au astfel de blindate

Programul pentru blindate șenilate de luptă – mașini de luptă ale infantieriei (MLI) – este menit să doteze Forțele Terestre în locul actualelor MLI-84M „Jderul”, ajunse la final de viață.

Blindatul KF-41 Lynx, dezvoltat începând din 2015, este un blindat șenilat cu o greutate de până la 50 de tone care poate transporta un echipaj de trei militari plus opt pasageri.

Propulsat de un motor de 1.140 CP, blindatul atinge o viteză maximă de 70km/h.

Modelul KF-41 Lynx propus României vine cu turela Lance 2.0 cu tun de calibru 30 mm MK30-2/ABM și cu lansator de rachete antitanc Spike LR2, dar și cu alte sisteme optice și de detecție, precum și cu sisteme de protecție active și pasive.

În prezent, doar Ungaria și Ucraina operează blindate KF-41 Lynx. Ungaria este un mare operator, în timp ce Ucraina a primit doar câteva unități în 2025 și e neclar câte exact sunt în momentul de față în operarere. Pe lângă cele două, doar Italia a mai comandat un prim lot de 25 de blindate Lynx.

Ungaria a semnat în 2020 un acord cu Rheinmetall să producă în țara vecină 2018 blindate Lynx pentru armata maghiară. Producția în fabrica de la Zalaegerszeg a început în 2023.

În cazul României, cu această comandă de minim 232 de blindate Lynx în primă fază, extensibilă post-2030 până la 298, țara noastră va deveni cel mai mare operator de blindate Lynx din lume.

Rheinmetall KF-41 Lynx / Sursă: Rheinmetall

Din 8,3 miliarde de euro, România dă 5,7 către Rheinmetall

Parlamentul a aprobat marți sumele alocate și companiile cu care Ministerul Apărării va semna contracte de achiziții militare pentru 8,33 de miliarde de euro din programul european de finanțare pentru achiziții militare. Un pachet de 7 programe, cu o valoare totală de 5,69 miliarde de euro, va fi semnat cu compania germană Rheinmetall.

Cel mai mare contract de aici va fi pentru mașina de luptă a infanteriei: vor fi achizționate 232 de vehicule Lynx pentru circa 2,598 miliarde de euro, cu un grad de localizare a producției de 40% cu Automecanica Mediaș.

Al doilea mare proiect este cel pentru două nave de patrulare care va fi contractat cu NVL B.V. & Co. KG / Rheinmetall Naval Systems la prețul de 836 milioane de euro, față de 700 de milioane cât era inițial estimat.

Similar, și cele doua vedete de scafandri merg tot la Rheinmetall pentru 84 de milioane de euro (față de 57 mil euro estimat inițial). Planul prevede ca navele să fie realizate la șantierul naval Mangalia pentru ca acesta să fie revitalizat.

Tot de la Rheinmetall vor fi achiziționate 7 sisteme Skynex (476 mil euro) și 24 de baterii (2 sisteme) Skyranger 35 pentru 470 de milioane de euro. Cel puțin o parte din sistemele Skyranger vor fi montate pe transportoare blindate 8×8 Piranha 5 așa cum HotNews a scris încă din luna ianuarie.

Altă achiziție de 36 de milioane de euro vizează 2 bucăți de tunuri Millenium CIWS, în timp ce 401.760 bucăți de muniție de calibru 35mm vor fi achiziționate cu 450 de milioane de euro.