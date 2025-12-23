Singurul film atât de îndrăgit încât îl dau de Crăciun patru platforme de streaming nu e „Home Alone”: „Nici măcar nu ar mai putea fi făcut astăzi”

Lista filmelor de Crăciun crește cu zeci de titluri în fiecare an, însă cea mai mare parte dintre ele sunt producții slabe, de care probabil că mulți nu își vor mai aminti peste un an. La fel ca în alți ani, HotNews.ro aduce în atenție un film care merită văzut în perioada sărbătorilor de iarnă, chiar dacă tema sa nu este neapărat legată de Crăciun. Pentru 2025 am ales un clasic al cinematografiei, care a împlinit în 2025 patru decenii de la lansare.

Primul film Back to the Future poate fi văzut în streaming pe Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ și SkyShowtime, iar ultimele două platforme au în prezent în cinematecă toate cele 3 lungmetraje ale trilogiei.

„Back to the Future, lansat acum 40 de ani, este în același timp complet ancorat în epoca sa și complet atemporal. A fost un succes uriaș la box office, a stabilit un reper pentru filmele cu călătorii în timp și a fost citat de toată lumea, de la președintele Ronald Reagan până la Avengers: Endgame. Este, probabil, un film perfect, fără o notă falsă sau o scenă nelalocul ei, o fabulă fantastică, vizionabilă la nesfârșit”, nota The Guardian într-un articol despre film publicat când s-au împlinit exact 4 decenii de la lansarea sa în sălile de cinema.

Publicul din România l-a putut vedea după căderea comunismului sub titlul Înapoi în viitor, iar acum poate fi văzut în streaming pe nu mai puțin de 4 dintre cele 5 platforme majore disponibile în țara noastră: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video și SkyShowtime. E probabil singurul film clasic atât de prețuit încât atâtea companii rivale să plătească pentru drepturile de licențiere.

Bob Gale, unul dintre scenariștii lungmetrajului, a declarat într-un interviu acordat The Guardian că totul s-a așezat la locul potrivit în momentul potrivit, inclusiv relația dintre tânărul Marty (jucat de Michael J Fox) și excentricul om de știință Doc Brown (Christopher Lloyd). Acum în vârstă de 74 de ani, Gale consideră că „filmul nici măcar nu ar mai putea fi făcut astăzi”.

„Am intra în studio și ei ar zice: «Care-i treaba cu relația asta dintre Marty și Doc?». Ar începe să interpreteze pedofilie sau ceva. Ar fi o mulțime de lucruri cu care ar avea probleme”, consideră cineastul care a lucrat atât la primul film Back to The Future din 1985, cât și la cele două continuări care i-au urmat în 1989 și 1990.

Unul dintre cele mai îndrăgite filme din istorie a fost respins de zeci de ori

Gale îl cunoscuse pe regizorul filmului, Robert Zemeckis, la USC School of Cinema în 1972 și împreună vânduseră mai multe scenarii pentru televiziune studioului Universal, atrăgând atenția lui Steven Spielberg și John Milius. Gale și Zemeckis, care colaboraseră deja la 3 lungmetraje, își doriseră mereu să facă un film cu călătorii în timp, dar nu găsiseră ideea potrivită. Apoi Gale a avut ideea care a pus lucrurile în mișcare.

„Am lăsat pe plan secund povestea cu călătorii în timp până când am găsit anuarul de liceu al tatălui meu și bum, atunci m-a lovit fulgerul și am spus: «Ha, asta ar fi tare: un puști se întoarce în timp și ajunge la liceu cu tatăl lui!»”.

Gale și Zemeckis au prezentat scenariul de peste 40 de ori în 4 ani, dar studiourile l-au considerat prea riscant sau prea îndrăzneț. Spielberg a fost cel care i-a văzut potențialul și le-a propus celor doi să li se alăture ca producător. După ce Zemeckis a avut un succes cu filmul Romancing the Stone din 1984, studioul Universal i-a aprobat și proiectul pentru care a primit atâtea refuzuri.

Personajul Doc Brown a fost inspirat de vecinul din copilărie al lui Gale, un fotograf care i-a arătat „magia” developării pozelor în camera obscură, și de o emisiune TV educațională din SUA numită Mr Wizard, care demonstra principii științifice. Apoi Christopher Lloyd a venit și a adăugat o interpretare bazată în parte pe Albert Einstein, în parte pe dirijorul britanic Leopold Stokowski.

Lungmetrajele „Back to the Future” au început filmările cu un alt actor în rolul lui „Marty”

Însă filmele Back to the Future așa cum le știm puteau arăta destul de diferit. Sidney Sheinberg, un director de la Universal care îl sprijinise pe Spielberg și pusese filmul Jaws în producție, ceruse și obținuse ca tânărul actor american Eric Stoltz să primească rolul principal al lui Marty McCfly.

După doar câteva săptămâni de filmări a devenit evident că tonul serios al lui Stoltz nu funcționa. „Nu ne oferea genul de umor pe care credeam că ar trebui să-l aibă personajul. El credea de fapt că filmul era o tragedie, pentru că ajunge într-un 1985 în care o mare parte din viața lui este diferită”, a povestit scenaristul Gale.

În cele din urmă, i-a revenit regizorului Zemeckis să îi spună lui Stoltz că serviciile sale nu mai sunt necesare. Plecarea bruscă a acestuia a fost un șoc pentru restul actorilor. „A fost groaznic. Era prietenul meu și, evident, un actor minunat. Toată lumea vrea să creadă că a face un film e distractiv și că râdem în cele 14 ore în care stăm în mijlocul unei străzi pe undeva”, a povestit actrița Lea Thompson, cea care a jucat-o în film pe Lorraine, mama lui Marty.

Stoltz a fost înlocuit de un alt tânăr actor, din Canada, pe care Zemeckis și Gale l-au vrut de la început: Michael J. Fox. Schimbarea a însemnat că mai multe scene au trebuit refilmate, însă restul e istorie. Farmecul său debordant, energia și sincronizarea comică, inclusiv improvizațiile, erau piesa lipsă din puzzle.

Eric Stoltz și actrița Daphne Zuniga într-o secvență din filmul „The Fly II” lansat la câțiva ani după „Back to the Future”, FOTO: kpa Publicity / United Archives / Profimedia Images

Reagan a citat filmul într-un discurs al său despre „Starea Națiunii”

Back to the Future a fost cel mai mare succes cinematografic al anului, încasând peste 200 de milioane de dolari în SUA, o sumă uriașă pentru vremea respectivă, și intrând în cultura „mainstream”. Când Doc îl întreabă pe Marty cine este președinte în 1985, Marty răspunde «Ronald Reagan», iar Brown spune neîncrezător: «Ronald Reagan? Actorul? Atunci cine e vicepreședinte? [Actorul și comediantul] Jerry Lewis?»”.

Reagan, un cinefil pasionat și un fost actor de succes, a fost atât de amuzat de glumă încât i-a cerut proiecționistului micii camere de cinema din aripa de est a Casei Albe să oprească filmul și să deruleze scena. A ajuns să menționeze Back to the Future și să citeze replica „Acolo unde mergem noi, nu avem nevoie de drumuri” în discursul său din 1986 privind Starea Națiunii.

Filmul se încheie cu Doc care îi ia pe Marty și pe iubita lui, Jennifer, în mașina DeLorean și decolează spre cer. Dar Gale a subliniat că mesajul „va urma” a fost adăugat doar pentru lansarea pe casetă video, ca o modalitate de a anunța o continuare, nefiind prezent în versiunea cinematografică originală.

Back to the Future Part II, lansat 4 ani mai târziu, i-a readus pe majoritatea actorilor principali. Al treilea film, care a apărut în 1990, a fost lansat cu doar un an înainte ca Michael J. Fox să fie diagnosticat cu boala Parkinson.

Regizorul Robert Zemeckis la o reuniune din 2010 cu actorii din filmul „Back to the Future”, FOTO: Diane Bondareff / AP / Profimedia Images

Toate cele trei filme „Back to the Future” pot fi văzute în streaming

Fox și-a dezvăluit diagnosticul în 1998 și a devenit un militant important pentru cercetare și conștientizare a bolii. A continuat să joace, dar majoritatea rolurilor sale au fost în filme de anvergură redusă sau apariții episodice în seriale populare ca Scrubs, The Good Wife și Curb Your Enthusiasm.

Fox și-a anunțat în 2020 retragerea din actorie și a fost premiat 3 ani mai târziu cu Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a Statelor Unite. El a publicat în luna octombrie a acestui an o carte biografică intitulată „Future Boy”, despre perioada în care a filmat primul lungmetraj Back to the Future concomitent cu serialul Family Ties foarte popular în SUA.

În ceea ce-l privește pe Christopher Lloyd, filmele Back to the Future l-au făcut un simbol al culturii pop și el continuă să joace la vârsta de 87 de ani în filme și seriale produse de Hollywood, deși nu a mai cunoscut niciodată succesul pe care i l-au adus lungmetrajele din anii ’80.