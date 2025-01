VIDEO Michael J. Fox, aplaudat la scenă deschisă într-o apariție publică rară după ce boala i s-a agravat

Îndrăgitul actor canadiano-american Michael J. Fox a fost aplaudat la scenă deschisă sâmbătă seara la Casa Albă, unde a fost decorat cu Medalia Prezidențială a Libertății de către președintele Joe Biden pentru eforturile sale de a „schimba viețile a milioane de oameni” ce trăiesc cu Parkinson, boala cu care a fost diagnosticat și el cu ani în urmă.

Fox a fost recunoscut drept „unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai vremurilor noastre, cu un spirit remarcabil și un farmec aparte. A fost onorat pentru hotărârea sa fără margini de a schimba viitorul pentru milioane de oameni care trăiesc cu boala Parkinson. Cu o reziliență și un optimism neclintit, el încălzește inimile și captivează publicul ca un avocat neînfricat pentru cei afectați de boala Parkinson”, a notat Casa Albă într-un comunicat.

Actorul acum în vârstă de 63 de ani a fost aplaudat la scenă deschisă după ce s-a ridicat pentru a primi Medalia Libertății, considerată cea mai înaltă distincție civilă a SUA, de la președintele Joe Biden:

Michael J. Fox receiving the highest citizen award today, the Presidential Medal of Freedom.



