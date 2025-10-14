Sinuciderea unei fetițe de 9 ani a provocat un val de șoc și emoție în Franța

Sinuciderea presupusă a Sarei, o fetiță de 9 ani, la domiciliul său din Sarreguemines, un orășel din nord-estul Franței, ridică întrebări în oraș și în rândul comunității educaționale îndurerate, cazul ei având reverberații la nivel național, relatează presa franceză.

Fetița, care era elevă în clasa a V-a la Școala Montagne din localitate, a lăsat „un mic bilet de adio”, potrivit parchetului, care nu a dorit să ofere mai multe detalii, nici despre circumstanțele decesului înregistrat sâmbătă, nici despre posibilele motivații ale copilului, potrivit Le Monde.

Părinții fetei au declarat poliției că fiica lor fusese „ținta unor batjocuri legate de greutatea sa, venite din partea a doi sau trei colegi de clasă”, a precizat luni, într-un comunicat, procurorul din Sarreguemines, Olivier Glady. Sara nu deținea nici telefon mobil, nici tabletă prin intermediul cărora ar fi putut fi o utilizatoare obișnuită a rețelelor de socializare, a adăugat acesta.

Glady a admis că ipoteza pe care merg anchetatorii, confirmată de medicul legist de la Institutul Medico-Legal din Strasbourg, „este cea a unei sinucideri”. Fetița, al cărei corp a fost găsit în camera unuia dintre frații ei, „lăsase vizibil, așezat pe pat, un scurt bilet de adio și afecțiune adresat familiei sale”, a precizat magistratul.

Conducerea școlii ar fi fost sesizată pentru hărțuire

Potrivit unei persoane apropiate familiei Sarei, care a dorit să își păstreze anonimatul, o sesizare privind hărțuirea fusese deja făcută către conducerea școlii. Poliția din Sarreguemines, care se ocupă de anchetă, va analiza în special „circumstanțele vieții școlare ale copilului de la începutul anului” și „evenimentele care ar fi putut surveni în viața sa în afara timpului petrecut la școală”, conform procurorului.

„Întreaga comunitate educațională este profund tulburată de acest eveniment tragic și împărtășește emoția” familiei și apropiaților copilului, au declarat duminică, într-un comunicat comun, cei mai înalți oficiali responsabili de educația publică din regiune.

Primarul orașului, Marc Zingraff, a vorbit despre „o tristețe profundă” și „o emoție imensă”. „În aceste ore teribil de dureroase, gândurile mele cele mai sincere se îndreaptă către familia sa, către apropiați, precum și către întreaga comunitate educațională, cu toții profund îndurerați”, a adăugat el.

Luni a fost instituit un centru de sprijin psihologic în școală, pentru a oferi asistență elevilor și cadrelor didactice.

„Am avut un weekend oribil, nu putem dormi”, a spus mama unei colege a Sarei, care a refuzat să-și dea numele, pentru cotidianul Sud Ouest.

„Am văzut o fotografie cu fața ei. Și de atunci, m-am imaginat punându-mă în locul mamei ei. Cum va trăi cu această durere?”, a adăugat ea. Potrivit acesteia, există multă „furie” și „ură pentru că copiii noștri nu sunt suficient de ascultați” la școală.

„Când copiii noștri se întorc și ne spun că au fost hărțuiți, le putem spune să-i spună profesorului, dar nimic nu se schimbă. Mergem mai departe, o vedem pe directoarea școlii, facem ce putem. Dar nu putem face mai mult”, a mărturisit ea neputincioasă.

Trandafirii albi care atârnau de porțile școlii au fost îndepărtați dimineața, iar pe ele a fost atașat un bilet: „Familia nu vrea să lăsați flori”.

Mamă a doi copii în clasa a XI-a, Elsa Deichel-Bohrer, a explicat faptul că a venit să sprijine „familia fetei”, dar și „elevii, pentru că probabil nu înțeleg ce s-a întâmplat”. Pentru ea, ar trebui „să vorbim cu ei mai mult de trei ore pe an despre bullying”.