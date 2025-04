Sir Elton John a vorbit despre bătălia sa „dureroasă” cu orbirea. „Nu mai am amigdale. Nu mai am apendice. Nu mai am prostată. Nu mai am șold drept. Și nici genunchi stâng sau drept”

Sir Elton John în data de 10 octombrie 2024, când a fost însoțit pe scenă la Festivalul de Film BFI de la Londra pentru a vorbi despre noul lungmetraj biografic despre el, numit „Never Too Late”, FOTO: Raphael Pour-Hashemi / The Mega Agency / Profimedia Images

Sir Elton John a vorbit despre bătălia sa „dureroasă” cu orbirea, admițând că îi va afecta viața de familie.

În vârstă de 78 de ani, celebrul artist a contractat o infecție oculară severă care l-a lăsat orb de un ochi vara trecută, a spus că nu îi mai poate urmări pe fiii săi Zachary, de 14 ani, și Elijah, de 11 ani, făcând sport.

Mărturisind că a fost un an „dificil”, muzicianul a spus că încearcă să rămână optimist datorită sprijinului soțului său, David Furnish.

El a declarat pentru The Times: „Nu pot să văd televizorul, nu pot să citesc. Nu-mi văd băieții jucând rugby și fotbal și a fost o perioadă foarte stresantă. Este supărător, dar pe de altă parte sunt norocos să am viața pe care o am.”

Elton a adăugat că a fost norocos să mai poată vedea puțin cu ochiul stâng.

„Încă mai am familia mea minunată și încă mai văd câte ceva cu ochiul stâng. Așa că îți spui: mergi mai departe”, a spus el.

În septembrie anul trecut, Elton a anunțat că a rămas cu „vedere limitată” în urma unei „infecții oculare severe” contractată în timpul vacanței în Franța.

„De-a lungul verii, m-am confruntat cu o infecție oculară severă care, din păcate, mi-a lăsat vedere limitată la un ochi”, a scris el într-o postare pe Instagram.

În noiembrie, Elton a mărturisit în timpul unei apariții la Good Morning America că a trecut „un timp” de când nu a fost capabil să facă ceva, dezvăluind că lipsa de viziune îi afecta creativitatea. Dealtfel, Sir Elton John „nu era într-o formă grozavă” în timp ce lucra la un nou album cu Brandi Carlile.

Perechea a colaborat la discul „Who Believe In Angels?” iar Elton a recunoscut că experiența a fost „dificilă”.

Problemele de sănătate ale lui Elton

Pe lângă faptul că și-a pierdut vederea într-un ochi, Elton a fost afectat de o serie de probleme de sănătate în ultimii ani.

A fost diagnosticat cu cancer de prostată în 2017 și a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea prostatei. Deși operația a avut succes, Elton a contractat o infecție majoră la 10 zile după operație, care l-a lăsat „la 24 de ore de la moarte”.

Vedeta a fost transportată de urgență la Spitalul Regelui Edward al VII-lea din Londra pentru tratament. „În spital, singur în toiul nopții, m-am rugat medicilor: vă rog să nu mă lăsați să mor, vă rog să mă lăsați să-mi văd copiii din nou, vă rog să-mi mai lăsați puțin”, a scris el în autobiografia sa.

Creatorul de hit-uri are, de asemenea, proteze de șold și genunchi și a fost forțat să-și amâne turneul Farewell Yellow Brick Road în 2021, după o intervenție chirurgicală.

El a rămas pozitiv în privința problemelor sale de sănătate de-a lungul timpului, glumând la premiera din 2024 a documentarului său Never Too Late: „Nu am amigdale, polipi sau apendice. Nu am prostată. Nu am șold drept sau genunchi stâng sau genunchi drept. De fapt, singurul lucru care mi-a rămas este șoldul stâng”.