Sir Paul McCartney a devenit miliardar și al treilea cel mai bogat cântăreț din lume

Sir Paul McCartney a intrat în galeria miliardarilor, după ce revista Forbes i-a estimat averea netă la aproximativ 1,4 miliarde de dolari, relatează Variety.

Publicația i-a acordat lui Sir Paul acest statut odată cu lansarea newsletterului său „The Billie”, menționând că principalul fundament al averii sale îl reprezintă catalogul muzical, drepturile de proprietate intelectuală, veniturile din turnee și colecția de artă. Cu o avere netă de 1,4 miliarde de dolari, McCartney este al treilea cel mai bogat muzician din lume, după Taylor Swift, cu 2 miliarde de dolari, și Jay-Z, cu 2,8 miliarde de dolari.

Potrivit Forbes, cea mai mare parte a averii lui McCartney provine din MPL Communications, compania sa de publishing muzical, pe care a înființat-o în 1969 și care administrează atât propriul său catalog muzical, cât și drepturile de autor ale altor artiști.

Publicația financiară notează că achiziționarea unor cataloage muzicale aparținând unor artiști precum Buddy Holly, precum și a unor partituri de musicaluri de pe Broadway și a unor cântece clasice de Crăciun, contribuie semnificativ la averea sa, însumând aproape un sfert de miliard de dolari.

Cât câștigă anual Sir Paul McCartney ca Beatles

În plus, ca unul dintre cei patru membri ai trupei „The Beatles”, McCartney primește 25% din veniturile companiei Apple Corps, deținută de formație. Aceasta generează anual 50 de milioane de dolari din streaming, vânzările de discuri de vinil și produse promoționale.

Forbes estimează că această sursă de venit valorează peste 150 de milioane de dolari pentru fiecare membru al trupei sau pentru moștenitorii acestora. McCartney câștigă de asemenea 10 milioane de dolari pe an din partea sa de drepturi de autor pentru compozițiile Beatles, drepturi pentru care s-a luptat în instanță timp de aproape două decenii. Valoarea acestora este estimată la cel puțin 200 de milioane de dolari.

Veniturile totale ale artistului includ și câștigurile din turneele mondiale, cel mai recent fiind „Got Back”, care a cuprins 79 de concerte desfășurate între 2022 și 2025, precum și proprietățile imobiliare pe care le deține în întreaga lume și o colecție de artă din care fac parte lucrări semnate de Magritte și Picasso.

McCartney rămâne extrem de activ din punct de vedere muzical, lansând cel mai recent „The Boys of Dungeon Lane”, al 20-lea album solo al său, în luna mai a acestui an.