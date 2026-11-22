Sirenele de alarmă aeriană au răsunat sâmbătă seară în enclava rusă Kaliningrad pentru prima oară de când a început invazia în Ucraina și autoritățile au susținut în primă fază că e vorba de un atac cu drone care vin din Lituania. Afirmația a provocat o reacție fermă de la Vilnius, potrivit publicațiilor LTR și UNN.

Kaliningradul, situat între Polonia și Lituania, a reprezentat periodic un punct de tensiune între Rusia, NATO și Uniunea Europeană.

După ce s-au auzit alarmele aeriene, guvernatorul regiunii Kaliningrad, Alexey Besprozvannykh, a declarat că în districtul Neman a fost declarată o amenințare cu drone din cauza unui obiect suspect care se pare că se apropia dinspre Lituania.

El a adăugat că după ce a fost analizată situația, serviciile ruse nu au constatat nicio amenințare asupra enclavei, unde se află o bază navală strategică a Rusiei.

Mai multe canale rusești de Telegram au scris însă despre alarma aeriană, postând fotografii cu incendii care ar fi fost provocate de „atacul cu drone”.

Imaginile cu atacul din enclava rusă Kaliningrad s-au răspândit pe rețelele de socializare, însă nu s-au confirmat.

„Acele imagini, care sunt de fapt neautentice, se refereau la incendii și lucruri similare. Dar, din câte am putut observa din acele fotografii, ele au fost preluate de pe internet, de pe teritoriul Iranului. În unele zone s-a înregistrat sunetul sirenelor”, a declarat directorul Centrului Național de Gestionare a Crizelor (NKVC) din Lituania, Vilmantas Vitkauskas.

Enclava rusă Kaliningrad, aflată între Polonia și Lituania

Lituania: „O noapte foarte liniștită”

El a intervenit să clarifice încă o dată că pe teritoriul Lituaniei nu au fost înregistrate niciun fel de obiecte aeriene.

„Seara de ieri și noaptea aceasta au fost probabil printre cele mai liniștite din ultima perioadă. Nici drone de luptă, nici drone de contrabandă, nici baloane, nici migranți ilegali nu au fost înregistrate în această noapte”, a declarat șeful NKVC pentru LRT RADIO.

El a respins ipoteza că o dronă ar fi putut traversa teritoriul Lituaniei fără a fi observată: „Nu există nicio presupunere în acest sens”.

„Dorim să afirmăm clar: forțele aeriene militare ale Lituaniei nu au detectat nicio dronă. Lituania nu a permis și nu permite utilizarea spațiului său aerian pentru atacuri”, a adăugat oficialul.

De ce apar online astfel de informații

Astfel de dezinformări nu sunt o noutate, subliniază autoritățile lituaniene, amintind că în spațiul informațional rus s-au răspândit și anterior afirmații potrivit cărora NATO urmărește să izoleze regiunea Kaliningrad și să perturbe aprovizionarea acesteia.

„Prin urmare, nu excludem posibilitatea ca și de data aceasta astfel de mesaje să aibă scopul de a crea impresia eronată că Lituania sau NATO contribuie la atacuri împotriva obiectivelor rusești”, a afirmat Centrul Național de Gestionare a Crizelor (NKVC).

„Înțelegem că astfel de informații pot stârni îngrijorare, dar dorim să asigurăm că armata Lituaniei monitorizează spațiul aerian al țării noastre și, împreună cu aliații din NATO, este pregătită să reacționeze la orice posibile amenințări”, a adăugat NKVC.

A fost atacat totuși Kaliningradul?

Kaliningradul, situat între Polonia și Lituania, a reprezentat periodic un punct de tensiune între Rusia, NATO și Uniunea Europeană.

Presa ucraineană a scris că pentru prima oară de la invazia comandată de Vladimir Putin sâmbătă seară a fost atacată regiunea Kaliningrad, fiind vizate obiective militare rusești de acolo, însă nu există nicio declarație oficială a vreunei părți în acest sens.

Astfel, deși informații și imagini vehiculate online ar arăta că a fost vizat Baltijsk, unde se află baza principală a Flotei Baltice a Rusiei, nu a apărut nicio confirmare că s-a întâmplat așa ceva.

Nava rusă lovită sâmbătă încă ardea azi-noapte

Este cert totuși că o navă rusă folosită de armata Moscovei a fost lovită de drone și a luat foc sâmbătă în Marea Baltică, într-un incident pe care Finlanda l-a calificat drept un posibil atac al Ucrainei, nava ajungând ulterior în apele teritoriale finlandeze, potrivit Reuters.

Mai exact, în apropiere, în Golful Finlandei, a avut loc un atac cu drone asupra unei nave rusești, care a stârnit reacții la Helsinki. „Războiul se extinde până la porțile noastre. Autoritățile finlandeze gestionează situația din Golful Finlandei, unde o dronă a lovit o navă comercială rusă. Ucraina are dreptul să riposteze împotriva agresorului”, a declarat prim-ministrul finlandez, Petteri Orpo, pe X.

Cei 16 membri ai echipajului navei „Sparta II” s-au evacuat în bărci de salvare, apoi s-au îmbarcat pe o navă rusă din apropiere și se îndreaptă acum spre Rusia, a transmis comandantul Gărzii de Frontieră finlandeze, Ilja Iljin, pentru postul public de televiziune Yle.

În acest an, Ucraina a trimis valuri de drone militare către regiunea Leningrad din nord-vestul Rusiei, inclusiv unele care au pătruns în spațiul aerian al regiunii baltice.

Un elicopter rus a încălcat spațiul aerian al Finlandei

Nava, care se îndrepta spre exclava rusă Kaliningrad, a fost avariată în apele internaționale la vest de insula rusă Gogland, au precizat Forțele de Apărare ale Finlandei, confirmând o declarație anterioară a oficialilor ruși.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a afirmat că a fost atacată de două drone în apele internaționale, la aproximativ 3 mile marine de granița Rusiei. Drozdenko a mai spus că, peste noapte, au fost doborâte 80 de drone deasupra regiunii Leningrad.

Incendiul era încă în desfășurare sâmbătă noapte, iar Finlanda conducea operațiunea de salvare, întrucât nava se era ancorată în apele sale teritoriale.

Fire boats with the Finnish Coast Guard are continuing attempts to save the Russian military-linked cargo ship, M/V SPARTA II (IMO: 9160994), which had just departed St. Petersburg before it was attacked and set ablaze by several unidentified drones earlier today in the Gulf of Finland. — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Un elicopter rus a fost suspectat că a încălcat pentru scurt timp spațiul aerian finlandez în timpul operațiunii de salvare, a declarat Mikko Simola, comandantul Pazei de Coastă din Golful Finlandei.

Nava ar putea avea la bord armament

„Consecințele luptei împotriva agresiunii Rusiei au ajuns până în Marea Baltică. Un alt semnal pentru agresor să se oprească. Dar nimic nu ne va împiedica să sprijinim Ucraina”, a scris prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, pe X.

Estonia a trimis o navă a marinei militare pentru a ajuta la operațiunea de salvare, inclusiv la stingerea incendiilor și la combaterea poluării, a declarat guvernul său.

Nava face obiectul sancțiunilor SUA și are legături cu compania rusă de transport maritim Oboronlogistika, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA.

Oboronlogistika furnizează servicii logistice pentru Ministerul Apărării din Rusia, potrivit site-ului companiei.

„În acest moment, nu există informații confirmate cu privire la încărcătura de la bord, dar nu se poate exclude prezența materialului militar”, a declarat Iljin, reprezentant al Gărzii de Frontieră finlandeze.