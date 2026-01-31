Siria nu este acum suficient de stabilă pentru deportări în masă, afirmă comisarul UE pentru migraţie

Situaţia din Siria nu s-a îmbunătăţit suficient pentru ca ţările Uniunii Europene să înceapă să-i trimită înapoi în număr mare pe sirienii care s-au refugiat în UE, a declarat sâmbătă într-un interviu pentru agenția germană DPA comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie Magnus Brunner.

„Nu am ajuns încă într-un punct în care Siria să fie suficient de stabilă pentru a putea efectua deportări la scară largă”, a spus comisatul european, insistând că aceasta „nu este încă o ţară de origine sigură” conform normelor UE, citează Agerpres. „Oferim sprijin pentru a îmbunătăţi situaţia şi a o schimba”, a adăugat el.

Cu excepţia infractorilor, accentul se pune, prin urmare, pe întoarcerea voluntară în ţara devastată de războiul civil. Cu toate acestea, agenţia UE pentru azil spune că situaţia din Siria este pe cale de a se îmbunătăţi, potrivit lui.

Agenţia europeană pentru protecţia frontierelor Frontex a sprijinit deja întoarcerea voluntară a mii de sirieni în ţara lor de origine.

Peste 940.000 de sirieni se află în Germania.

Ministrul de externe Johann Wadephul, membru al partidului conservator Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului Friedrich Merz, şi-a atras critici dure în cadrul formaţiunii sale în octombrie, după ce şi-a exprimat îndoielile în timpul unei călătorii în Siria cu privire la numărul mare de sirieni care ar putea să se întoarcă voluntar în ţara lor de origine.

Partidul bavarez afiliat CDU, Uniunea Social-Creştină (CSU), a declarat într-o rezoluţie parlamentară că majoritatea sirienilor cu drept de şedere temporară nu vor mai avea motive pentru a beneficia de protecţie odată ce războiul civil din ţară se va fi încheiat şi că trebuie să se ia măsuri pentru deportarea acestora.

Războiul civil din Siria, care a izbucnit în 2011, s-a încheiat în decembrie 2024, după ce liderul rebelilor de atunci, acum preşedinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa şi forţele sale l-au înlăturat pe dictatorul sirian Bashar al-Assad de la putere.